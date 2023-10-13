Казанская икона Божией Матери: история обретения святыни Рассказываем историю обретения иконы, а также о главных традициях праздника

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Празднование Казанской иконы Божией Матери

На 4 ноября 2023 г. в православном календаре приходится второе празднование иконы Казанской Божией Матери. Праздник почитаемой иконы отмечается два раза. Первое празднование в этом году состоялось 21 июля. Узнаем об истории обретения иконы и о главных традициях праздника.

Как появился День Казанской иконы Божией Матери и судьба иконы

Откуда именно произошла икона, достоверно неизвестно. Существует версия, что в 1516 году Василий Коробов, ближний дворянин князя Василия Иоанновича, был послан из Москвы в Турцию к султану Селиму I с письмом от князя. Обратно Василий вернулся с ликом Богородицы, особенностью выполнения которого был византийский стиль. После завоевания Казани икону перевезли в этот город. Здесь же была основана епархия. В 1579 г. случился ужасающий по своим масштабам пожар, который уничтожил половину Казанского Кремля и прилегающую часть города, а икона пропала.

Согласно записям одного из священников казанской церкви, после пожара юная жительница Казани, девочка Матрёна 9 лет, начала видеть Богородицу во снах. Богоматерь просила о поиске иконы. Девочка стала рассказывать о своих сновидениях. Взрослые не сразу прислушались к ребенку, но все-таки поиски были организованы священнослужителями, когда по городу пошли слухи. Однако нашла икону сама девочка.

Лик Богоматери находился на метровой глубине в том месте, которое Матрёна видела во снах, и был завернут в обветшавшую шерстяную тряпицу. Сама икона оказалась в целости и сохранности. Случилось это 21 июля 1579 года. Это число стало ежегодным Днем празднования иконы Божией Матери. Там, где была найдена святыня, по указанию царя Иоанна возвели женский монастырь, где икона Казанской Божьей Матери хранилась до 1904 г.

В 1904 г. святыня была похищена. Преступников привлекли драгоценные ризы иконы, которые представляли большую ценность. Новость о похищении быстро облетела Казань. Преступники были задержаны. При обыске обнаружили часть драгоценных камней с чудотворной иконы, но саму святыню не нашли. Из показаний падчерицы преступника, девятилетней девочки, стало известно, что икона была разрублена топором и сожжена в печи. Версия об уничтожении и была принята за основную.

Все последующие иконы Казанской Божьей Матери считаются списками, однако каждая из них не оценивается с точки зрения «оригинал/не оригинал». Позиция Церкви такова, что каждый образ Богоматери является чудотворным. Иконы, написанные по православным правилам и без догматических нарушений, считаются каноническими. Поэтому образ Казанской иконы Божией Матери считают бессмертным и творящим чудеса.

Откуда взялось осеннее празднование иконы Казанской Божией Матери

Дата осеннего празднования связана с историей изгнания польских захватчиков из столицы российского государства в 1612 г. Именно в этот день казаками был освобожден Китай-город, а вскоре народное ополчение торжественно и под колокольный звон вступило в освобожденный от захватчиков Кремль. Но при чем здесь икона?

Казанский образ Богоматери воспринимали как некий духовный символ ополчения, и на это была причина. Накануне освободительного похода дружины, которым руководил воевода Дмитрий Пожарский, получили один из списков Казанского образа, которые считались и по сей день считаются чудотворными. Перед тем как отправиться на штурм столицы, воины провели много времени в молитвах перед образом Богоматери. Икона сопровождала их и в походе.

4 ноября 1612 года столица была освобождена от иноземцев. В 1625 году в память о победе возвели храм, который назвали Казанским. Впоследствии туда и была помещена икона. Так закрепилось празднование иконы Божией Матери 4 ноября.

Как празднуют

Празднование Казанской иконы Богоматери отмечено религиозными обрядами, в том числе литургией и крестным ходом. Во многих церквях образ выставлен для поклонения, прихожане молятся и просят благословения.

В народе существует не только религиозный аспект празднования, но и социально-культурный. Например, сбор семьи и друзей за праздничным столом, исполнение народных песен и танцев в честь иконы. В этот день возбраняется совершение недобрых дел, тяжелый труд, брань и сквернословие.

Фото: Dmitry Makeev/Public domain/Wikimedia Commons Казанская икона Божией Матери

По сей день 21 июля и 4 ноября являются важными датами для многих православных, а образ Божией Матери служит символом надежды, защиты и покровительства.

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