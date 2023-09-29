Покров Пресвятой Богородицы: происхождение, дата, приметы Рассказываем, каково происхождение и в чем смысл праздника, как его отмечают, какие молитвы читают, а также о приметах этого дня

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Покров Богоматери. Дионисий. Роспись собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря

Осенью православные отмечают один из главных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. Рассказываем, каково происхождение и в чем смысл праздника, как его отмечают, какие молитвы читают, а также о приметах этого дня.

Как появился праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Предание погружает нас в 910 г., в Влахернский храм в Константинополе. Именно там произошло чудо, после которого появился Покров Пресвятой Богородицы: в храме прихожанам явилась Божия Матерь и раскинула над людьми свой омофор (большой платок, который носили на плечах женщины).

Легенда гласит, что в то время столица Византии была окружена вражескими войсками. Жители слабо надеялись на то, что оборонительные стены выдержат, а воинский гарнизон выстоит. Люди пребывали в состоянии отчаяния и искали заступничества у Бога.

Много жителей собралось в храме. Во время молитвы святой Андрей Юродивый увидел то самое явление Божьей Матери. Некоторые источники гласят, что чудо увидели все прихожане.

Рассказывается, что Божья Матерь, в сопровождении двух святых, шагала по воздуху, молилась, а затем возле престола храма сняла омофор. Люди приняли это за знак защиты и утешения над православными. Что интересно, вскоре осада была снята без всякого кровопролития, город был спасен от разгрома, а жители — от насилия и разорения.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы в церковный календарь ввел в середине XII в. князь Андрей Боголюбский, который почитал Андрея Юродивого, считая его своим небесным покровителем.

В 1555-1561 гг. возводился Покровский храм. Престол центрального шатра освятили во имя Покрова Богородицы, с того момента всем известная теперь шедевральная постройка, находящаяся на Красной Площади, стала называться храмом Покрова Божией Матери.

Какого числа Покров Пресвятой Богородицы в 2023 г.

Праздник Покрова — один из немногих православных праздничных дней, у которого есть фиксированная дата. Покров Пресвятой Богородицы в 2023 г. отмечается 14 октября, как и всегда.

Этого праздника могло бы и не быть в православном календаре, так как событие, которое легло в основу праздника, случилось после смерти Богородицы. Но на Руси он издавна считается одним из самых почитаемых праздников. Ведь не зря христиане, произнося молитвы, обращаются не только к Богу Спасителю, но и к Приснодеве Марии.

Самое сильное воздействие молитва Покрова Пресвятой Богородицы имеет в день самого праздника, а икона «Покров Пресвятой Богородицы» является одной из самых сильных. У нее люди просят защиты (покрова) от всего плохого, а также помощи в делах. В церквях она находится на самом видном месте, чтобы каждому прихожанину можно было обратиться с молитвой к Богородице.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Покров Пресвятой Богородицы

Как праздновать Покров Пресвятой Богородицы в 2023 году

13 октября, накануне праздника, начинается ночная служба, которая продолжается утренней литургией. Поэтому главное, что можно и нужно сделать православному человеку — сходить в церковь и причаститься. Однако праздник часто приходится на рабочие будни и у многих такой возможности нет, тогда стоит почитать молитвы дома, посвятить себя добрым делам, уделить время родным и близким, без ссор и суеты.

После службы и чтения молитв православным принято собираться вместе за семейным обедом или ужином. На Покров Пресвятой Богородицы поститься не нужно, поэтому ограничений в блюдах нет.

Приметы православного праздника

Со времен Руси Покров день считался праздником для юных девушек, а постпраздничная пора считалась идеальным периодом для того, чтобы выйти замуж. Как правило, с этого дня начинается длинная череда свадебных церемоний. С XII в. считается, что женитьба в этот период — залог крепких семейных уз и счастья на долгие годы.

Свадебные приметы:

Чтобы у молодых в новоиспеченной семье всегда был достаток, их укладывали спать на нечетное количество снопов сена.

Чтобы выйти замуж, незамужним девушкам нужно было в этот праздник ни свет ни заря бежать в церковь, чтобы зажечь свечку. Кто первая поставит зажженную свечу, та и замуж вскоре выскочит.

Также те, кто хотел выйти замуж, молились Приснодеве Марии об этом.

Если в этот день был сильный ветер, это означало большой спрос на девушек в качестве невест. Если выпадал снег, то ожидали много новых счастливых брачных союзов.

Были также бытовые и погодные приметы:

Если последние перелетные птицы улетали на юг раньше наступления праздника, то зима должна была быть морозной.

Нужно было также готовить дом к наступлению холодов. Произносили: «Батюшка Покров не истопит дом без дров».

К празднику обычно сбор урожая уже заканчивался, но на яблонях оставляли не опавшие плоды. После того как они засыхали, ветки яблони сжигали вместе с плодами, что означало привлечение тепла в дом на все зимние месяцы.

Еще одна традиция — обливание детей студеной водой сквозь сито, чтобы оградить их от болезней на зимний период.

Также, перед зимой нужно было задобрить домового, который засыпал на зиму. Для тайного жителя делали блины и оставляли на ночь, считая, что если он заснет сытым, то всю зиму будет дом — полная чаша.

Приметы забавляют, но все же они не имеют отношения к духовности Покрова. Понимая смысл праздника, начинаешь по-другому относиться к Святым и молитвам. Ведь не зря с самого начала христианства Божья Матерь считалась Покровительницей земли. Под Ее духовной защитой росла на русской земле христианская вера. Неудивительно, что иногда верующие обращаются с просьбой о заступничестве именно к Ней, прося материнской заботы и покровительства. Христос в Своей земной жизни не имел опыта брака и деторождения, не пребывал в старости, не терял любимого Сына. Зато все это было известно Богородице.

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