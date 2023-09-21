Воздвижение Креста Господня: история праздника, традиции и приметы Рассказываем про день Воздвижения Креста Господня в 2023 году: когда отмечают праздник и какие обряды с ним связаны.

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Деталь фрески «Обретение Креста Господня» из церкви Санта-Кроче-ин-Джерусалемме, приписываемой художникам Мелоццо, Антониаццо Романо и Марко Пальмеццано, XV век

В конце сентября христианский мир отмечает один из великих двунадесятых праздников — Воздвижение Креста Господня. В этот день верующие вспоминают жертву, принесенную Христом ради искупления грехов человеческих. С Воздвижением связано немало преданий, а также традиций и примет. Рассказываем, какого числа отмечается праздник в 2023 году и какие обряды совершаются в этот день.

Какого числа празднуют Воздвижение Креста Господня

Не все церковные праздники закреплены за определенной датой. Поэтому верующие могут задаться вопросом, какого числа отмечается Воздвижение Креста Господня.

Торжество ежегодно проходит 27 сентября. В этот день прихожане церкви должны соблюдать ряд обязательств. Мы расскажем о них чуть позже, а пока обратимся к истории праздника Воздвижения Креста Господня.

Воздвижение Креста Господня: история праздника

Фото: Сазонов, Василий Кондратьевич/Общественное достояние/wikipedia/commons Святые Константин и Елена вокруг Животворящего Креста Господня

Крест, на котором казнили Иисуса Христа, почитается как символ спасения всех верующих. Поиски креста начались при Константине, императоре Римской империи. Согласно преданию, импepaтор увидел сон, в котором Иисус велел ему осенить римское войско крестным знамением. Проснувшись, Константин приказал армии украсить доспехи изображением креста.

В те годы Константин вел войну против римского узурпатора Максенция. Символический сон явился Константину накануне исторической битвы у Мульвийского моста. Украшенное христианским символом воинство отправилось в бой, в котором одержало победу. Обратившийся в бегство Максенций утонул в реке Тибр. Так Константин стал единственным правителем западной части Римской империи.

После этого, в 313 году, Константин издал эдикт, поставивший точку в гонении христиан. Христианство стало государственной религией. Голгофа, где находилось капище Венеры, была расчищена. А 13 лет спустя Елена, мать Константина, отыскала место захоронения Христа. Там же обнаружились и орудия казни Сына Божьего и двух разбойников.

Существует два предания, объясняющих, как удалось выявить, на каком из крестов распяли Иисуса. По одной версии, к священному древу подвели больного, который мгновенно исцелился. По другой — крест поднесли к мертвецу, и тот ожил.

Фото: Shutterstock/FOTODOM История праздника Воздвижения Креста Господня

Весть о найденной святыне мгновенно распространилась среди христиан. Верующие собрались у Голгофы, чтобы поклониться Животворящему древу. Но их было слишком много, чтобы каждый сумел подойти к святыне. Чтобы каждому христианину удалось рассмотреть Крест, патриарх Макарий несколько раз поднял, или воздвиг, его в воздух.

После обнаружения Креста Константин велел возвести на Голгофе храм. Так появился иерусалимский Храм Воскресения Христова. Его освятили 13 сентября 335 года. А последующий день вошел в историю как день Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Возвращение Креста Господня из персидского плена

История Воздвижения Креста Господня имела продолжение. В начале VII века при императоре Ираклии Византию осаждали персидские войска. В 614 году шаху Хозрою (Хосрову) II удалось вторгнуться в Иерусалим. Его армия разграбила город, а сам шах забрал Крест Иисуса Христа в качестве трофея.

Ираклий поставил себе цель вернуть святыню любой ценой. И в 628 году ему удалось взять реванш, договориться о перемирии с персами и вернуть похищенные сокровища. Император на собственных плечах внес реликвию в Храм Гроба Господня. Для этого он облачился в скромное одеяние, отдавая дань памяти аскетичному образу жизни Христа. Возвращение Креста состоялось 14 сентября по старому стилю. Так в одной дате слились сразу два знаменательных события.

Правила посещения храма в день Воздвижения Креста Господня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Как отмечают день Воздвижения Креста Господня

Праздник призван напомнить верующим о победе Христа над грехами человеческими, а также о торжестве обретения и возвращения Креста. Сам крест является примером примирения с собой и окружающими, а также духовным ориентиром.

В день Воздвижения Креста Господня в церквях и соборах устраивают всенощное бдение и литургию. Священник осеняет крестом четыре стороны света (причем в сторону востока крест поднимают дважды). Это действие символизирует воздвижение Креста Иисуса Христа патриархом Макарием. После этого верующие по очереди целуют крест, а потом все вместе кланяются святыне.

Каждый год за Воздвижением Креста Господня следуют семь дней попразднования. Все это время, до 4 октября, крест остается на аналое. Посетители церкви могут подойти к реликвии и воздать молитву.

Церковные традиции

В двунадесятый праздник верующие должны придерживаться ряда установленных церковью правил. Главными из них являются посещение храма и чтение молитв. Но не меньшее значение имеет соблюдение строгого поста. В этот день дозволено есть только продукты растительного происхождения. Ограничения в пище напоминают христианам о мучениях Иисуса на распятии.

Стоит также сохранять чистоту помыслов. Накануне Воздвижения Креста Господня рекомендуется посетить церковь, исповедаться и причаститься. В этот день запрещено злословить, спорить и ссориться с окружающими.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Всенощное бдение в праздник Воздвижения Креста Господня

Наконец, в праздник не стоит затевать уборку. Священники рекомендуют направить силы на труд духовный, а не физический. Бытовые вопросы и проблемы лучше оставить на потом.

Народные традиции

К церковным традициям издавна примешались народные обряды. Согласно поверью, в день Воздвижения силы добра низвергают зло. Крест становится амулетом, защищающим владельцев от бесовщины.

В народе существует традиция дарить крестики в день Воздвижения. По преданию, освященный крест, купленный 27 сентября, будет оберегать владельца, даже если тот не станет его носить.

В день Воздвижения дома очищают с помощью церковных свечей и святой воды. Углы дома осеняются крестными знамениями. А на дверях рисуют кресты.

27 сентября «воздвигают» кресты на часовенках и небольших церквях. В этот же день принято устанавливать придорожные кресты. Наконец, согласно народному поверью, если в Воздвижение обойти поле с иконой в руках, в будущем стоит ждать хороший урожай.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Бытует мнение, что 27 сентября птицы отправляются в теплые края. У человека, заметившего улетающую стаю, есть возможность загадать желание. Заветная мечта обязательно сбудется.

Что нельзя делать на Воздвижение

В день Воздвижения действует немало запретов. Например, в праздник не стоит приниматься за новые дела и давать деньги в долг. Тех, кто нарушит это правило, ждут неудачи и убытки.

На Воздвижение советуют не ходить в лес. В этот день, следуя поверью, силы зла вступают в борьбу с добром. А потому лес, граница между мирами мертвых и живых, наполняется нечистью. По этой же причине не стоит оставлять дверь открытой: бесовщина может пробраться в дом.

Сельские поверья на Воздвиженье

День Воздвижения Креста Господня по традиции связывают с наступлением осени. 27 сентября станет последним теплым днем 2023 года. В это время стоит убирать огороды, укрывать растения и заклеивать щели в помещениях.

С 27 сентября связано немало «капустных» обрядов. В этот день начинается рубка капусты. Свежий овощ используют в пирогах и супах, а также маринуют. После полевых работ молодежь устраивает так называемые «капустные вечерки», или «капустники». Покончив с урожаем, юноши и девушки наряжаются, пляшут в хороводах и поют частушки. Капустные вечерки проводятся на протяжении пары недель.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Народные приметы на день Воздвижения Креста Господня

Приметы на день Воздвижения Креста Господня

В день Воздвижения Креста Господня в 2023 году стоит внимательно следить за погодой. Холодный ветер и заморозки подскажут, каких перемен ждать в будущем. С 27 сентября связаны следующие приметы:

Если подул северный ветер, лето в следующем году будет теплым.

Утренние заморозки предвещают раннюю зиму.

Если день теплый, то ясная погода продержится до Покрова Пресвятой Богородицы (14 октября).

Резкое похолодание знаменует, что следующая весна наступит раньше положенного.

Существуют и другие приметы, связанные с двунадесятым праздником. Считается, что люди, рожденные в день Воздвижения Креста Господня в 2023 году, вырастут амбициозными и упорными. Они также будут творчески одаренными и смогут добиться больших успехов на выбранном поприще.

Храмы Воздвижения Креста Господня в Москве

Легенда о Воздвижении не раз воплощалась в иконописи и живописи. Но не осталась в стороне и архитектура. Главным русским памятником, связанным с великим праздником, считается Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке в Москве.

Фото: Samovarov S.I./CC BY-SA 4.0/wikipedia/commons Храм Воздвижения Креста Господня на Чистом Вражке

До появления архитектурного памятника на его месте находилась деревянная церковь. Строительство каменного храма началось в 1640 году и длилось 18 лет. В течение двух веков постройка разрасталась. Алтарь и трапезные были увеличены, к зданию прибавилась небольшая колокольня. А в конце XIX века к приделам примкнули апсиды — полукруглые пристройки с четвертными сводами.

С храмом на Чистом Вражке связано немало интересных фактов:

Храм освящался несколько раз: после перестройки в начале XVIII века и после нашествия армии Наполеона в 1812 году.

В начале XX века здесь венчался Антон Павлович Чехов.

До XX века храм считался одним из богатейших в Москве, но позже его наследие было разграблено.

В 1930 году храм закрыли: купола снесли, а росписи, украшавшие стены, закрасили. В самом храме разместили общежитие.

Храм был возвращен РПЦ в 1992 году. Еще до завершения реставрации в нем начали проводить богослужения.

В 2023 году москвичи могут посетить и другой храм Воздвижения Креста Господня. Он расположен в Алтуфьево. На его территории находится старинная усадьба. Вместе с храмом она образует архитектурный памятник эпохи позднего барокко.

Первое упоминание Алтуфьевской усадьбы приходится на 1585 год. Храм на этой территории появился в 1687 году. Он несколько раз менял владельцев, переосвящался и был разграблен во время Отечественной войны 1812 года.

В начале XX века Алтуфьевская усадьба использовалась как пансион. А во времена Первой мировой войны она была переоборудована в госпиталь. Примечательно, что даже в советское время Крестовоздвиженский храм не переставал работать.

Фото: NVO/CC BY-SA 3.0/wikipedia/commons Колокольня Крестовоздвиженской церкви в Алтуфьеве

Среди настоятелей и служителей храма числятся священномученики Сергий Лебедев, Николай Толгский и Василий Смирнов. Им посвящены икона и мемориальный крест, расположенные на территории архитектурного памятника.

Храмы и церкви Воздвижения Честного Креста Господня можно встретить по всей России. Она расположены в Тюмени, Ставрополе, Волгограде, Смоленске, Кронштадте и еще в десятках городов, а также в деревнях.

Воздвижение Креста Господня — один из главных церковных праздников. В 2023 году он в очередной раз напомнит христианам о жертве Иисуса Христа, а также о победе милосердия и сострадания над злом.

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