ВСУ пытались повлиять на российских бойцов песнями Сердючки ВСУ привязали колонку к дрону, включили Сердючку и направили к позициям ВС РФ

Подразделения Вооруженных сил Украины применили нестандартный метод психологического воздействия на российских военнослужащих в районе поселка Малые Щербаки Запорожской области, рассказал РИА Новости штурмовик 392-го полка с позывным Увар. Солдаты закрепили на беспилотнике портативную колонку для трансляции музыкальных композиций и включили песни украинского артиста Андрея Данилко, известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка.

Прилетал дрон, летал по улицам, не спеша. Включали нам музыку — Верку Сердючку […]. Частенько они так летали и музыку нам включали. Один раз даже гимн Украины включали, — рассказал Увар.

Как отметил российский военнослужащий, подобные инциденты происходили неоднократно. Помимо музыкальных композиций, с беспилотника транслировались предложения о сдаче в плен с обещаниями обеспечения водой и питанием. Данная тактика применялась украинскими подразделениями в ночное время суток.

Ранее суд на Украине оштрафовал директора заведения в Киеве на 425 гривен (около 795 рублей) за исполнение песни Сердючки. Артист спел композиции на русском языке на одном из концертов, чем вызвал возмущение публики.