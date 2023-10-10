В России резко участились случаи дистанционного мошенничества Генпрокуратура: число дистанционных мошенничеств выросло на 40%

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Число случаев дистанционного мошенничества за последние восемь месяцев выросло на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России. Зафиксировано 226,8 тысячи преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, передает ТАСС.

Согласно данным криминальной статистики, 80% всех регистрируемых в стране случаев мошенничества совершается дистанционно. В целом доля совершаемых мошенничеств за пять лет выросла в два раза (до 21,5%). Также более чем на 25% выросло число киберпреступлений.

Относительно уровня прошлого года массив киберпреступлений возрос больше чем на четверть (до 430 тысяч), — рассказали в ведомстве, отвечая на запрос журналистов.

При этом в РФ продолжает падать общее число преступлений: за восемь месяцев их зафиксировали 1,3 млн — на 2,1% меньше, чем за такой же период прошлого года.

Ранее сотрудница администрации подмосковного города Реутова отдала мошенникам 4,5 млн рублей. Аферисты представились главой города Станиславом Каторовым и начали угрожать 60-летней женщине.

Аналогичный случай произошел в том же регионе днем ранее. Аферисты обманули научного сотрудника Центрального экономико-математического института РАН в Подмосковье, выдав себя за работников «Госуслуг» и уговорив его взять кредит. В итоге мужчина 58 лет перевел аферистам 1 млн рублей. В настоящий момент полиция разыскивает преступников.

Также мошенники оформили кредит на звезду проекта «Голос.Дети». Александра Апраксина решила попробовать себя в модельном бизнесе и обратилась в агентство. Однако вместо трудового договора ей оформили кредит на сумму 196 тысяч рублей.