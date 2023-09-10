Росатом попросили создать капсулу для иконы Рублева «Троица»

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Третьяковская галерея направила запрос в госкорпорацию «Росатом» с предложением создать защитную капсулу для иконы живописца Андрея Рублева «Троица», датированной XV веком, передает РБК со ссылкой на два источника. В госкорпорации ожидают уточненного технического задания от представителей галереи, уточнил источник.

В Третьяковской галерее утверждают, что икона, которая по распоряжению президента РФ Владимира Путина будет передана церкви, должна содержаться в капсуле с определенным микроклиматом, поскольку ее перевозка в неподобающих условиях может нанести объекту исторического наследия непоправимый урон.

По словам источника, Росатом владеет инжиниринговой компанией «Элерон», специализирующейся на разработке и производстве высокотехнологичных систем защиты и безопасности.

На данный момент «Троица» находится во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени академика И. Э. Грабаря. Ее осмотрели специалисты, однако результаты их инспекции пока не раскрываются.

Икона, созданная в 1425 году, по решению президента передана РПЦ после почти столетнего пребывания в Третьяковской галерее. Она будет выставлена для всеобщего поклонения в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где находилась до 1929 года.

Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев отмечал, что сроки реставрации «Троицы» после ее экспонирования в храме Христа Спасителя невозможно определить заранее.