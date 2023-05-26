Стало известно, когда «Троицу» Рублева переместят в храм Христа Спасителя Минкульт: икону «Троица» переместят в храм Христа Спасителя 4 июня

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Верующие около иконы Андрея Рублева «Троица»

Икону «Святая Троица» Андрея Рублева переместят на две недели в храм Христа Спасителя в Москве с 4 июня, сообщили РИА Новости в Минкультуры. В ведомстве подчеркнули, что сохранность иконы во время перевозки и экспонирования будет обеспечиваться самыми современными средствами.

Икона «Святая Троица» Андрея Рублева, как и сообщалось прежде Министерством культуры Российской Федерации, будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель, — говорится в заявлении.

Икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передадут РПЦ после почти столетнего пребывания в Третьяковской галерее. В течение года она будет выставлена для всеобщего поклонения в храме Христа Спасителя, затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласована схема передачи «Троицы» Андрея Рублева в храм Христа Спасителя. По словам представителя Кремля, группа специалистов будет принимать решение о дальнейшей реставрации иконы.

До 1929 года икона хранилась в Троицком соборе, а затем находилась в Третьяковской галерее. В прошлом году появились сообщения о том, что икона находится под угрозой исчезновения, поскольку специалисты обнаружили на ней свыше 60 изменений.