В Кремле рассказали о судьбе «Троицы» Рублева Песков: решение о реставрации иконы «Троица» Рублева примет специальная комиссия

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что согласована схема передачи «Троицы» Андрея Рублева в храм Христа Спасителя. По словам представителя Кремля, группа специалистов будет принимать решение о дальнейшей реставрации иконы, сообщает ТАСС.

В настоящий момент согласована схема, по которой икона с соблюдением всех необходимых мер по обеспечению сохранности ее в нынешнем состоянии будет перемещена в храм Христа Спасителя, где группа специалистов уже будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного периода, — сообщил он.

Икону «Троица» по решению президента России Владимира Путина передадут РПЦ после почти столетнего пребывания в Третьяковской галерее. В течение года она будет выставлена для всеобщего поклонения в храме Христа Спасителя, затем она займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

До 1929 года икона хранилась в Троицком соборе, а затем находилась в Третьяковской галерее.

В прошлом году появились сообщения о том, что икона находится под угрозой исчезновения, поскольку специалисты обнаружили на ней свыше 60 изменений.

Заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания Лев Лифшиц ранее сообщил, что икону «категорически нельзя трогать и перевозить». Расширенный реставрационный совет пришел к выводу, что «Троица» — тяжело больной памятник, который находится в реанимации.