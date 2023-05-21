В РПЦ обещают хранить «Троицу» не хуже других Протоиерей РПЦ Калинин: для хранения иконы «Троицы» в стенах церкви нужно создать спецкапсулу

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Верующие у иконы Андрея Рублева «Троица», доставленной в Троице-Сергиеву Лавру

Сохранить икону «Святая Троица» Андрея Рублева, переданную РПЦ Третьяковской галереей, удастся совместными усилиями церкви и музейного сообщества, заверил председатель экспертного Совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин. В разговоре с РБК он признал, что произведение находится в тяжелом состоянии и требует капитальных реставрационных работ. В будущем Калинин предлагает располагать икону в специальном боксе, чтобы она могла без урона находится на обозрении в церкви.

[Нужно использовать] специальную защитную капсулу, в которой может быть инертный газ, где «Троица» будет прекрасно себя чувствовать, где не будет опасности повреждений, грибков, перепадов температуры и влажности, — заявил Калинин.

Протоиерей также отметил, что для картины важно отсутствие каких-либо колебательных или вибрационных воздействий. Сейчас от грунтовой части картины отслаивается краска и восстанавливать ее становится все сложнее, а процесс транспортировки только усугубит ситуацию.

Говоря о вопросах хранения иконы, Калинин привел в пример, что в Троицком соборе для нее не было готово защитное обрамление и стояли кондиционеры.

При этом заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания Лев Лифшиц уверен, что икону «категорически нельзя трогать и перевозить». Расширенный реставрационный совет пришел к выводу, что «Троица» — тяжело больной памятник, который находится в реанимации.

Икону «Троица» Андрея Рублёва передают Русской православной церкви «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих». Передать Московскому патриархату памятник русской культуры XV в. решил президент РФ Владимир Путин. «Троицу» планируют выставить в храме Христа Спасителя в Москве. Там икона простоит год, после чего ее перевезут в Троицкий собор лавры в Сергиевом Посаде.