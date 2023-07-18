Стало известно, когда «Троицу» Рублева перевезут в центр Грабаря Икона «Троица» Рублева перевезут из храма Христа Спасителя в центр Грабаря 19 июля

Фото: Ярослав Чингаев/АГН «Москва»

Икона «Троица» Андрея Рублева в храме Христа Спасителя

Икону «Троица» Андрея Рублева перевезут из храма Христа Спасителя во Всероссийский художественный научно-реставрационный центр имени академика И.Э. Грабаря 19 июля, рассказал источник РИА Новости. В центре для реликвии подготовили специальное помещение с климат-контролем и системами кондиционирования.

Икону будут перевозить завтра, — сказала собеседница агентства.

Икона, созданная в 1425 году, по решению президента России Владимира Путина передана РПЦ после почти столетнего пребывания в Третьяковской галерее. Она будет выставлена для всеобщего поклонения в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где находилась до 1929 года.

Гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев отмечал, что сроки реставрации «Троицы» после ее экспонирования в храме Христа Спасителя невозможно определить заранее. По словам реставратора, требуется постоянный мониторинг изменения состояния сохранности иконы. Также Сергеев подчеркнул важность ее размещения внутри антивандальной витрины.