Реставратор призвал исключить контакт верующих с «Троицей» Рублева Реставратор Сергеев: нельзя назвать сроки восстановления «Троицы» после ее экспонирования

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сроки реставрации иконы «Троица» Андрея Рублева после ее экспонирования в храме Христа Спасителя невозможно определить заранее, заявил гендиректор Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря Дмитрий Сергеев, его слова приводит ТАСС. При этом эксперт призвал исключить контакт людей с иконой во время ее нахождения в храме ради безопасности памятника российской иконописи.

Заранее определить сроки реставрации такой сложной и древней иконы, как «Святая Троица», не представляется возможным. <...> На данном этапе можно корректно говорить о противоаварийных реставрационных работах. <...> Такая икона <...> должна быть объектом постоянного наблюдения специалистов-реставраторов высшего профессионального уровня с включением в этот процесс широкого представительства специалистов, представителей Русской православной церкви и общественности, — сказал Сергеев.

Он подчеркнул, что реставрация представляет сложный и поэтапный процесс, в рамках которого специалисты могут столкнуться с необходимостью «решать новые задачи, заявленные в процессе работы». Эксперт также подтвердил, что при осмотре иконы были выявлены множественные деструктивные процессы, требующие комплекса реставрационных мероприятий.

Сергеев отметил, что ради безопасности мирового шедевра следует исключить непосредственный контакт с иконой во время ее нахождения в храме, а также, насколько возможно, обеспечить температурно-влажностные показатели, к которым объект привык за десятилетия нахождения в помещениях Третьяковской галереи.

По словам реставратора, требуется постоянный мониторинг изменения состояния сохранности иконы. Также Сергеев подчеркнул важность ее размещения внутри антивандальной витрины.

Ранее сообщалось, что икону «Святая Троица» переместят в храм Христа Спасителя в Москве. Икона, созданная в 1425 году, по решению президента России Владимира Путина передается РПЦ после почти столетнего пребывания в Третьяковской галерее. Она будет выставлена для всеобщего поклонения в храме Христа Спасителя, а затем займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где находилась до 1929 года.