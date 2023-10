Водке исполнилось 520 лет: Ельцин, Черчилль, Кучма — кто сколько пил Нарколог Василий Шуров рассказал, почему в России пьют силовики и политики

10 октября 1503 года монахи одного из кремлевских монастырей изготовили хлебный спирт-ректификат, разбавив его водой. Так появился крепкий напиток, первоначально названный на польский манер «водовкой». Использовался он сперва как наружный антисептик, но довольно быстро его стали потреблять внутрь. Уже в 1533 году на популярный напиток была введена государственная монополия. Постепенно водка превратилась в один из русских национальных символов, полюбившись как простым людям, так и сильным мира сего. О водке и о политиках-алкоголиках — в материале NEWS.ru.

Что изобрели кремлевские монахи при Иване III

Монахи кремлевского монастыря работали в начале XVI века над изготовлением не хмельного напитка, а лекарства. Было это при правлении великого князя Ивана III, когда Русь установила тесные связи с Италией. Вместе с архитекторами, оружейниками, пушкарями из этой страны приезжали и лекари, занимающиеся изготовлением лекарств, в том числе способом перегонки. Именно благодаря итальянцам монахи получили в свое распоряжение перегонный куб для изготовления спирта из хлебного зерна. Соответствующая запись сохранилась в одной из книг кремлевского архива.

Если в теплой Италии популярным было вино, то в холодных широтах Руси требовался напиток, согревающий людей на морозе. Возможно, поэтому очень быстро изобретение кремлевских монахов стало популярным в русском государстве. Уже в 1517 году вышла книга поляка Матвея Меховского «Трактат о двух Сарматиях», в которой он пишет:

«Они (русские. — NEWS.ru) часто употребляют горячительные пряности или перегоняют их в спирт... Так, из овса они делают жгучую жидкость и пьют, чтобы спастись от озноба и холода, иначе от холода они замерзли бы».

В 1533 году была введена государственная монополия на производство водки и ее продажу. Она стала приносить большой доход казне.

Как Менделеев рассчитал правильную крепость водки

31 января 1865 года Дмитрий Иванович Менделеев защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою». Работа эта хранится в архиве Санкт-Петербургского государственного университета, в ней нет ни слова о водке.

Менделеев изучал высокие концентрации спирта с помощью созданного им же прибора. Напиток в 38 градусов он считал идеальным для потребления, но чиновники затем округлили крепость до 40 градусов, чтобы проще было рассчитать налог на алкоголь.

Почему поляки претендовали на русскую водку

С польского языка водка переводится как «маленькая вода». Видимо, благодаря названию поляки тоже пытались претендовать на статус изобретателей водки. В 1982 году международный арбитраж в Гааге признал, что бренд все-таки принадлежит России, которая тогда называлась СССР. За страной Советов было закреплено право на экспортный слоган Only vodka from Russia is genuine Russian vodka, что в переводе означает «Только водка из России — настоящая русская водка».

Но, например, во Франции приняли соломоново решение: словом wodka называют крепкий напиток из Польши, словом vodka — напиток из России. В любом случае водка стала популярным напитком не только в России, но и в других странах. Но приносила она и страдания — алкоголизм из-за потребления водки стал проклятием для великого множества людей. Не избежали этой напасти и известные политики.

Кто больше всего пьет и почему

Психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru отметил, что по его наблюдениям больше всего сейчас в нашей стране пьют силовики.

«Люди, которые несут огромную нагрузку, постоянно сталкиваются с риском для жизни, очень быстро выгорают. К тому же у них традиции звезды обмывать, генералов ящиком водки поздравлять», — рассказал медик.

Управленцы высокого ранга в рейтинге врача-психиатра вторые, поскольку они, как правило, трудоголики, проводящие много времени на работе.

«Они несут большую ответственность, соответственно, выгорают, а расслабиться нормально уже не могут, вот и хватаются за допинги. Баня, водка, алкоголь, женщины... Но алкоголь отличается от остальных допингов — он остальные интересы вытесняет. Заканчивается все тупой пьянкой в кабинете. Вспомните, как в свое время Борис Николаевич Ельцин часто „работал с документами“», — рассказал Шуров.

Почему к алкоголю тянет политиков

Президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев в беседе с NEWS.ru отметил, что алкоголизм — это болезнь, одинаково поражающая представителей любой профессии.

«Но слесарь-алкоголик не на виду в отличие от политиков, которые привлекают внимание общества. Конечно, политикам приходится много проводить различных встреч, участвовать в застольях. Это может спровоцировать. Но опять же, застолья проводят все, а склонность развивается и перерастает в болезнь у единиц», — рассуждает Исаев.

Среди политиков, которые увлекались алкоголем, Исаев в качестве наглядного примера привел первого президента России Бориса Ельцина. Он считает его склонность к алкоголю показателем господствующих среди властной номенклатуры нравов. Начинал Ельцин еще в советский период, когда выпивка среди руководителей была почти обязательным ритуалом.

«Среди советских партийных работников это нормальным считалось. Они выпивали на 1 Мая, на 7 Ноября, на День милиции и другие многочисленные праздники. Часто это были обильные застолья. А в 1990-е годы среди них и вовсе произошел слом», — рассказал собеседник NEWS.ru.

Украинский президент Кучма не уступал Ельцину в застольях

Если Борис Ельцин удивлял мир, пытаясь после обильного застолья дирижировать оркестром или играть на ложках, то второй президент Украины Леонид Кучма запомнился чечеткой. Украинские СМИ еще в 2006 году рассказали, как Кучма на праздновании 30-летия Николая Баскова после изрядной доли спиртного решил показать, как мастерски он владеет этим танцем.

Нескольким годами ранее украинские журналисты рассказали о поведении Кучмы в Ереване в 2002 году, куда он приезжал с официальным визитом. Тогдашний президент Армении Роберт Кочарян, согласно публикации в армянских и украинских СМИ, устроил ужин в честь Кучмы в ресторане «Арагаст». После многочисленных тостов Кучма стал приставать к официанткам, усаживал их за стол, за которым сидел с Кочаряном, попытался снять брюки с одной из них. Журналисты объяснили вызывающее поведение украинского президента его еще «советскими наклонностями и прошлым, когда без крепких напитков не решался ни один серьезный политический вопрос — вот и пристрастился».

Шоковую терапию россиянам прописали подшофе

Помимо Ельцина и Кучмы среди известных постсоветских политиков повышенной тягой к спиртному отличался автор российских рыночных реформ Егор Гайдар. Он сам не скрывал своего пристрастия к виски.

«Друзья дарят мне виски, зная мою слабость. Но я эти подарки не коллекционирую. Виски у меня не залеживается», — рассказал Гайдар в одном из интервью.

Люди, хорошо знающие Егора Гайдара, говорили, что вечером он, как правило, выпивал бутылку виски. В отличие от Ельцина Гайдар не появлялся пьяным на людях, не пил в рабочее время, не допускал своего появления подшофе на телеэкране, поэтому о его алкоголизме мало кто знал, кроме близкого круга знакомых.

Ататюрк создал государство и мощную алкогольную промышленность

Среди мировых политиков, злоупотреблявших алкоголем, историки называют основателя современной Турции Мустафу Кемаля (Ататюрка). Он преобразил свою страну, спас ее от развала после краха Османской империи. Турки по сей день почитают его как «Отца всех турок». Но в то же время, хорошо известно, что Ататюрк часто уходил в запои. Любимым напитком у него была турецкая анисовая водка. Умер он в 57 лет из-за цирроза печени. Именно по инициативе Ататюрка в мусульманской Турции была создана мощная алкогольная промышленность.

Черчилль: ни дня без выпивки!

Премьер-министр Великобритании Сэр Уинстон Черчилль — величайший британец в истории по результатам опроса Би-Би-Си 2002 года, в годы второй мировой войны не расставался с алкоголем почти всю свою сознательную жизнь. Ему принадлежит изречение: «Я забрал из алкоголя больше, чем алкоголь забрал из меня».

Черчилль также говорил: «Когда я был моложе, у меня было правило: не пить до обеда. Сейчас у меня правило: не пить до завтрака». Биографы отмечают, что утром вместо кофе он выпивал 85 граммов виски. Во время второго завтрака Черчилль употреблял примерно пол-литра шампанского. В обед — бутылку шампанского и бокал коньяка для здорового пищеварения. Вечером Черчилль любил выпить вина, но сколько именно, биографы теряются в догадках. Умер Черчилль в 1965 году в возрасте 90 лет.

В наше время культура употребления алкоголя меняется в лучшую сторону, рассказал Руслан Исаев. По его словам, водка и другие крепкие алкогольные напитки уступают место вину, которое уже меньше способствует появлению алкоголизма. Все меньше становится алкоголиков-политиков, что в итоге благотворно сказывается и на их решениях.

Как Бушу-младшему удалось расстаться с бутылкой

А вот 43-му президенту США Джорджу Бушу — младшему побороть зеленного змия помогла религия. Об этом он как-то рассказал журналистам, уже будучи главой государства. Согласно официальной биографии экс-главы Белого дома, в 80-е годы прошлого века он погряз в беспробудном пьянстве, в результате которого его нефтяная компания пришла к банкротству. Это горе будущий политик заливал крепкими алкогольными напитками. Его супруга в 2010 году рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри, что Джордж в те годы фактически не трезвел. Он очень любил смешивать кукурузный виски с пивом, а после еще добавить крепкого ликера.

Согласно его биографии, 28 июля 1986 года Буш проснулся в гостиничном номере с тяжелым похмельем после очередной попойки и понял, что так продолжаться больше не может. Он нашел в себе силы преодолеть пагубную страсть и с этого дня вообще перестал употреблять алкоголь.

Другие американские президенты-алкоголики

Если Буш-младший к моменту избрания президентом США уже смог избавиться от алкоголизма, то некоторые его предшественники, включая первого главу Соединенных Штатов Джорджа Вашингтона, совмещали пагубную страсть и руководство страной.

Джордж Вашингтон, возглавлявший США в 1789–1797 гг., выпивал каждый вечер бутылку мадеры, к которой добавлял ром и пиво. А после вступления в силу Конституции США в 1789 году он устроил грандиозную попойку. После его отставки Вашингтон обзавелся заводом по производству виски.

14-й президент США Франклин Пирс много пил, еще будучи бригадным генералом, а после ухода с поста президента в 1857 году заболел циррозом печени и умер в 64 года. Он, кстати, был дальним родственником Джорджа Буша — младшего по линии матери.

Алкоголиком был и 18-й президент США и герой Гражданской войны Уллис Грант. Историки рассказывают, что во время военного парада в Новом Орлеане он пьяным упал с лошади.

А вот 37-го президента США Ричарда Никсона хотя и нельзя назвать клиническим алкоголиком, но выпить он тоже любил. При этом Никсон хмелел от нескольких рюмок, вспоминают журналисты. Немецкая газета Die Welt сообщала, что в апреле 1969 года, узнав, что северные корейцы сбили американский самолет-шпион, Никсон в пьяном угаре распорядился ударить по территории КНДР ядерной бомбой. Якобы ситуацию спас советник по национальной безопасности Генри Киссинджер, которые уговорил начальника генерального штаба подождать до утра, пока президент проспится.

Во время израильской войны 1973 года, как рассказывал помощник героя Уотергейта Брент Скоукрофт, на срочный ночной звонок сильно пьяный Никсон ответил: «А мы можем им сказать нет?».

