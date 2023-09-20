Что за новое шоу Борисова на Первом канале: куда пропало «Пусть говорят»

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Дмитрий Борисов

Журналист Дмитрий Борисов запустит вечернее ток-шоу «Эксклюзив». Премьера новых выпусков состоится 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Первого канала. Какие еще подробности известны?

О чем будет шоу Дмитрия Борисова

Дмитрий Борисов в программе «Эксклюзив» на Первом канале будет приглашать в гости звезд российского шоу-бизнеса и проводить с ними откровенные беседы о личной жизни, карьере и поворотах их судьбы. В передаче планируют показывать эксклюзивные кадры, а также другие редкие материалы.

«Знаю, что зрители соскучились, и рад, что мы наконец увидимся вновь. В нашей новой студии будет точно тепло, а иногда даже жарко. Откровенный разговор на то и откровенный!» — объяснил телеведущий.

Борисов уже вел шоу «Эксклюзив» с 2018 год по 2020 год. Тогда гостями программы становились Татьяна Брухунова, Хабиб Нурмагомедов, Сергей Сенин и другие знаменитости.

Премьера новых выпусков должна состояться 30 сентября.

Куда пропала передача «Пусть говорят»

В августе 2017 года Дмитрий Борисов занял место Андрея Малахова в роли ведущего шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

В феврале 2022 года передачу убрали из эфира. В тот период также перестали показывать программы «Вечерний Ургант», «Точь-в-точь», «Две звезды. Отцы и дети», КВН и ряд других проектов. Вместо них на канале начали транслировать общественно-политические передачи. В пресс-службе телеканала объясняли, что изменили сетку вещания из-за спецоперации на Украине.

В мае 2022 года стало известно о возвращении программы «Пусть говорят» в эфир Первого анала. Шоу начало выходить по субботам, однако в начале 2023 года показ вновь прекратился.

Тогда в Сети появились слухи о закрытии передачи. Продюсер Дмитрий Ашуров в феврале заявил, что ток-шоу вернут, но изменят его формат, передает «Экспресс газета».

«Говорят, люди устали от одного и того же. А там кого показывают? Калашникова, Борисова — все те же лица. И не дают ничему новому пройти», — комментировал он.

Однако, несмотря на слухи о возвращении, передача до сих пор не транслируется на Первом канале. На ее место в сетке уже на постоянной основе вернулось ток-шоу «Большая игра». Затем, с 27 марта, тайм-слот программы был закреплен за новым политическим ток-шоу «Куклы наследника Тутти» с депутатом Госдумы Марией Бутиной.

По информации в Сети, «Пусть говорят» не вернется эфир. При этом не исключаются периодические выходы в виде специальных выпусков.

Кто еще из звезд возвращается на телевидение

Актер Сергей Светлаков недавно сообщил, что возвращается на канал ТНТ после пятилетнего отсутствия. Он рассказал, что станет наставником в проекте «Лига городов». Кроме того, в планах артиста продолжить свой актерский путь в скетчкоме «Светлаков плюс». В этом сериале зрители увидят знакомых персонажей из шоу «Наша Russia» — Снежану Денисовну, Сергея Юрьевича Белякова, Славика и Димона.

Певица Ани Лорак вернулась на российское телевидение после перерыва — она стала наставницей в шоу «Ты супер!», выходящем на канале НТВ.

«Я прекрасно знаю, что такое стоять на сцене, будучи конкурсантом, и на что обращать внимание, когда ты находишься в ложе жюри. И я смогу поделиться этим опытом», — делилась исполнительница.

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