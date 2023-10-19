Уход из «Голоса», съемки в фильме: куда пропал телеведущий Дмитрий Нагиев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев возвращается на телевидение — он снимается в приключенческой комедии «Кто быстрее?» от канала СТС. Что об этом известно и почему про артиста долгое время ничего не было слышно?

Что известно про новый проект с Нагиевым

Дмитрий Нагиев в комедии «Кто быстрее?» сыграет роль водителя внедорожника и бывшего заключенного, которого называют Кекчук. Его герой попадает в аварию и, теряя сознание, рассказывает незнакомцам о запрятанных бриллиантах.

Съемки проекта начались в Санкт-Петербурге. В восьмисерийном фильме режиссеров Ивана и Анастасии Снежкиных также принимают участие Ольга Медынич, Анна Банщикова, Катя Кабак, Кирилл Полухин, Григорий Калинин, Егор Губарев и другие.

В съемках задействованы более 200 транспортных средств. За организацию трюковых сцен отвечают каскадер Сергей Головкин и его команда.

Шоураннеры обещают зрителям такие зрелищные моменты, как прыжок с моста Новой Ладоги, падение машины с обрыва, дрифт на контейнерной площадке, погоня на мотоциклах и таран автомобиля поездом.

Дмитрий Нагиев отметил, что ему непросто работать в условиях непогоды в Санкт-Петербурге.

«Когда мы вылезаем из актерских вагончиков и влетаем в кадр при температуре минус два и сносящем ветре, одетые по-летнему, здесь уж, простите, выжить бы и, насколько возможно, не нашакалить, чтобы потом несовестно было смотреть», — цитирует актера РБК.

В каком еще проекте задействован Нагиев

В июне этого года Дмитрий Нагиев приступил к работе над сериалом «Тень Чикатило». Восьмисерийный проект, основанный на реальных событиях, расскажет историю милиционера Дмитрия Попцова, сотрудника Ангарского ОВД, который решает, что общество нуждается в очистке от «человеческого мусора».

Роль Попцова исполнит Федор Лавров. Нагиев снова сыграет Андрея Чикатило — в сериале покажут историю его знакомства с главным героем.

Почему Нагиев пропал с ТВ

Дмитрий Нагиев после начала спецоперации отказался вести проекты на федеральных каналах. В сентябре 2022 года в эфир Первого канала вернулось шоу «Голос 60+», ведущей которого стала Лариса Гузеева. Место ведущего передач «Голос» и «Голос.Дети» заняла Яна Чурикова. По словам генерального продюсера телеканала Юрия Аксюты, Нагиев устал и решил взять отпуск.

В соцсетях артист сообщал, что отказался от предложения вести «Премию МУЗ-ТВ» в 2023 году.

При этом после ухода с телевидения он не уезжал из России. Нагиев продолжил сниматься в кино и рекламах, а также играть в театре.

Журналист Ксения Собчак связывала его уход с телевидения со спецоперацией. По ее словам, работа на Первом канале несет риск введения западных санкций, как следствие — арест счетов за границей и запрет на въезд в ряд стран.

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