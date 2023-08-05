Бывшая жена Кончаловского рассказала о потрясающей форме Нагиева Актриса Аринбасарова восхитилась физической формой 56-летнего Нагиева

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

Заслуженная артистка РСФСР Наталия Аринбасарова заявила в беседе с NEWS.ru, что побаивалась актера Дмитрия Нагиева во время съемок в фильме Егора Кончаловского «Мой папа — вождь». По словам актрисы, у шоумена очень сильная энергетика. Аринбасарова назвала физическую форму 56-летнего актера потрясающей.

У Дмитрия Нагиева очень сильная энергетика — настолько, что я даже немного побаивалась. Я с ним вежливо поздоровалась, а он уже был в образе и зыркнул пронзительным взглядом. Он, конечно, в потрясающей физической форме в свои 56 лет. Сильный, красиво бегает и делает все трюки сам: прыжки, приемчики. Вообще он прекрасный актер, — рассказала Аринбасарова.

В картине, которую снимал сын Аринбасаровой и Андрея Кончаловского, Нагиев сыграл роль капитана дальнего плавания Петрова, который после кораблекрушения попадает на остров и становится африканским вождем. Спустя годы он возвращается домой, пытается адаптироваться в новых для себя условиях и вернуть память.

Ранее председатель российского Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис рассказал NEWS.ru, что гонорар российских актеров-суперзвезд уровня Нагиева может превышать 300 тысяч рублей за съемочный день. Он объяснил это особыми условиями с продюсерами, так как «если актер нужен фильму, ему будут идти на уступки». По словам Кириса, уровень дохода зависит от опыта, медийности артиста и общего бюджета проекта.