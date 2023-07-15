Стал известен примерный гонорар Нагиева за один съемочный день Глава профсоюза актеров Кирис: гонорар звезд уровня Нагиева превышает 300 тысяч рублей в день

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Нагиев

У российских актеров-суперзвезд уровня Дмитрия Нагиева гонорар может превышать 300 тысяч рублей за съемочный день, рассказал в беседе с NEWS.ru председатель российского Независимого профсоюза актеров театра и кино Денис Кирис. Он объяснил это особыми условиями с продюсерами, так как «если актер нужен фильму, ему будут идти на уступки». По его словам, уровень дохода зависит от опыта, медийности артиста и общего бюджета проекта.

Чаще всего ежемесячный гонорар в сериале у главных и второстепенных героев фиксированный. У актеров эпизодов посменная оплата. Сумма гонорара зависит от уровня медийности артиста, от основного бюджета. Может быть от 200 тысяч рублей до одного миллиона рублей в месяц, — рассказал Кирис.

Он отметил, что в полнометражном кино гонорар выплачивается в зависимости от количества съемочных дней, популярности того или иного актеров, общего бюджета.

Но все в конечном итоге индивидуально. Ставки от 15 тысяч рублей за съемочный день актера эпизода и до 300 тысяч рублей актера медийного. Особняком стоят артисты звездного уровня, их гонорары, разумеется, могут быть и выше, — подчеркнул председатель профсоюза актеров.

Ранее российско-американский актер Игорь Жижикин в разговоре с NEWS.ru отметил, что работа актера в России и в США существенно отличается правовыми гарантиями. В Соединенных Штатах съемочный день длится восемь часов, а в России — 12, при этом переработки в Америке должны оплачиваться дополнительно. Кроме того, российская индустрия лишь недавно начала выплачивать актерам отчисления за прокат картин, в которых они принимали участие, тогда как в Америке это обычная практика.