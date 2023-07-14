Жижикин сравнил условия работы актеров в России и Голливуде Актер Жижикин: в России актеры менее защищены в правовых аспектах, чем в США

Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Игорь Жижикин

Российско-американский актер Игорь Жижикин в разговоре с NEWS.ru отметил, что работа актера в России в США существенно отличается правовыми гарантиями. В Соединенных Штатах съемочный день длится восемь часов, а в России — 12. При этом в Америке все строго с вопросом переработок, они должны оплачиваться дополнительно. Только недавно российская индустрия начала выплачивать отчисления актерам за прокат фильмов. Но российская индустрия постепенно приходит к тому, чтобы оплачивать актерам отчисления от проката картин, в которых они принимали участие.

У нас [в России] отчисления тоже начали делать потихоньку. С этой сферой не может быть нормально нигде, если уж в США выходят [на забастовку]. У нас есть примеры, когда великие актеры в старости могут не иметь денег. Нужно что-то делать, чтобы такого не было, особенно с людьми, которые не заслужили этого, на фильмах которого ты вырос, а потом узнаешь, что он еле-еле концы с концами сводит, — говорит Жижикин.

При этом актер отмечает, что вступление в профсоюз в США для актера означает невозможность получать гонорары.

Если актер [в США] в профсоюзе, он получает определенную зарплату за съемочный день, неделю, ни на какие гонорары он рассчитывать не может. Когда я был начинающим актером, снялся и потом жил на эти деньги, их хватало на обучение. Я не скажу, что это огромные деньги, но жить можно, — говорит Жижикин.

Актер отмечает, что в целом и в США, и в России актеры «не голодают». По его словам в России гораздо лучше развит театр, где можно играть, если тебя не берут сниматься в кино. В крайнем случае, по мнению Жижикина, актер может участвовать в антрепризах или стать «массовиком-затейником».

Жижикин предполагал, что начавшаяся 14 июля забастовка голливудских актеров связана с отменой пункта договора, касающегося отчислений за прокат фильмов. Часть проектов были заморожены еще в начале мая.