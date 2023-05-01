В США сценаристы решили устроить масштабную забастовку Bloomberg: cценаристы Голливуда приготовились к крупнейшей за 15 лет забастовке

Фото: Barbara Munker / dpa / Global Look Press

Американские сценаристы решили устроить крупнейшую забастовку за 15 лет после того, как переговоры о продлении контракта между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями не привели к какому-либо результату, сообщает Bloomberg. Отмечается, что нынешний контракт истекает 1 мая. Сценарист сериала «Начальная школа Эбботт» Бриттани Николс рассказала агентству, что ее коллеги по цеху уже начали подготовку к забастовке.

Забастовка может стать крупнейшей за последние 15 лет. В случае, если она продлится продолжительное время, под угрозой окажется выпуск шоу для осеннего телесезона, — сказано в публикации.

По словам представителей индустрии, даже в самих студиях признают, что сценаристы получают недостаточно денег за свою работу.

Ранее представитель офиса президента Совета казначейства Канады Моны Фортье сообщил, что руководство профсоюза госслужащих Канады (PSAC), которое организовало забастовку на 155 тысяч человек, само несет ответственность за задержки переговоров с властями. В пресс-службе уточнили, что руководство PSAC проявляет негибкость на переговорах с представителями правительства. В офисе казначейства добавили, что организация также распространяет в СМИ жалобы, которые не соответствуют действительности.