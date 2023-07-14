Жижикин назвал причину забастовки киноактеров в США Актер Жижикин: демонстрации актеров в Лос-Анджелесе проходят каждую неделю

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Игорь Жижикин

У голливудских актеров, устроивших забастовку, нет проблем, рассказал NEWS.ru российско-американский актер Игорь Жижикин. По его словам, демонстрации обычно проходят по договоренности с профсоюзами, которые решают насущные вопросы. Артист объяснил, что в Лос-Анджелесе митинги проходят почти каждую неделю.

Во-первых, проблем [у актеров в Голливуде] нет. Мы так понимаем слово «забастовка». У них принято постоянно ходить с плакатиками, что-то просить и требовать. Для этого у них профсоюзы есть. Когда я жил в Лос-Анджелесе, проезжая мимо всех этих гильдий, постоянно видел: раз в неделю кто-то ходит, пять человек, десять человек, 15, 20. Если им положено очередное повышение [зарплаты] или отчисления, а их нету, то они сразу бастуют, — сказал Жижикин.

Он добавил, что киностудии вряд ли засудят актеров, так как у них все просчитано и согласовано с профсоюзами. Кроме того, киностудии часто идут на уступки и компромиссы, деньги никому терять не хочется.

Жижикин предположил, что забастовка может быть связана с отменой какого-то пункта, касающегося отчислений за прокат фильмов, так как это основной заработок актеров.

1 мая американские сценаристы решили устроить крупнейшую забастовку за 15 лет после того, как переговоры о продлении контракта между Гильдией сценаристов Америки и голливудскими студиями не привели к какому-либо результату. Также забастовку объявила Американская Гильдия киноактеров (SAG-AFTRA). Пикетирование студий началось утром 14 июля.