Американская Гильдия киноактеров (SAG-AFTRA) официально объявила забастовку. Переговоры между Гильдией и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) завершились без заключения сделки. Пикетирование студий началось утром 14 июля, сообщает USA Today. Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер назвала оппонирующую организацию жадной.

Мы здесь жертвы. Нас преследует очень жадная организация. Вы систематически пытаетесь найти способы лишить нас того, что нам причитается. Позор вам! заявила Дрешер

Акция протеста началась спустя 12 часов после окончания действия предыдущего контракта. Сейчас в Голливуде из-за забастовки сценаристов заморожены большинство крупных проектов, включая фильм «Миссия невыполнима: Расплата мертвых — Часть 2» и финальный сезон сериала «Очень странные дела» от Netflix.

Сегодня мы начинаем новую важную главу в истории нашего профсоюза. <...> AMPTP по-прежнему не желает предлагать справедливую сделку по ключевым вопросам, необходимым для защиты актеров и актрис, — цитирует The Hollywood Reporter слова главного переговорщика, национального исполнительного директор SAG-AFTRA  Дункана Крэбтри-Айлэнда.

Ранее кинокритик Давид Шнейнеров заявил, что причиной забастовки голливудских сценаристов стали тотальная диктатура кинопродюсеров и низкий уровень заработной платы. Он назвал новость о бойкоте сценаристов очень тревожной, поскольку большинство успешных голливудских продуктов обрели славу как раз из-за грамотного сценария. По его мнению, если к забастовке присоединятся режиссеры, конфликт может разрешиться.