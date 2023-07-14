«Мы здесь жертвы! Позор вам!»: американские актеры начали забастовку Гильдия киноактеров США бастует из-за нежелания Альянса продюсеров заключать новый контракт

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Здание гильдии киноактёров США

Американская Гильдия киноактеров (SAG-AFTRA) официально объявила забастовку. Переговоры между Гильдией и Альянсом продюсеров кино и телевидения (AMPTP) завершились без заключения сделки. Пикетирование студий началось утром 14 июля, сообщает USA Today. Президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер назвала оппонирующую организацию жадной.

Мы здесь жертвы. Нас преследует очень жадная организация. Вы систематически пытаетесь найти способы лишить нас того, что нам причитается. Позор вам! — заявила Дрешер

Акция протеста началась спустя 12 часов после окончания действия предыдущего контракта. Сейчас в Голливуде из-за забастовки сценаристов заморожены большинство крупных проектов, включая фильм «Миссия невыполнима: Расплата мертвых — Часть 2» и финальный сезон сериала «Очень странные дела» от Netflix.

Сегодня мы начинаем новую важную главу в истории нашего профсоюза. <...> AMPTP по-прежнему не желает предлагать справедливую сделку по ключевым вопросам, необходимым для защиты актеров и актрис, — цитирует The Hollywood Reporter слова главного переговорщика, национального исполнительного директор SAG-AFTRA Дункана Крэбтри-Айлэнда.

Ранее кинокритик Давид Шнейнеров заявил, что причиной забастовки голливудских сценаристов стали тотальная диктатура кинопродюсеров и низкий уровень заработной платы. Он назвал новость о бойкоте сценаристов очень тревожной, поскольку большинство успешных голливудских продуктов обрели славу как раз из-за грамотного сценария. По его мнению, если к забастовке присоединятся режиссеры, конфликт может разрешиться.