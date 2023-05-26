«Тотальная диктатура»: кинокритик про забастовку голливудских сценаристов Кинокритик Шнейдеров назвал забастовку голливудских сценаристов борьбой с диктатурой продюсеров

Фото: IMAGO/Richard B. Levine/Global Look Press

Гильдия писателей Америки объявляет забастовку

Забастовка сценаристов в США является частью коллективной борьбы с диктатурой продюсеров, считает кинокритик, телеведущий, ведущий Радио 1 Давид Шнейдеров. В беседе с NEWS.ru он заявил, что новость о бойкоте сценаристов является очень тревожной, поскольку большинство успешных голливудских продуктов заимели славу как раз из-за грамотного сценария. При этом критик отметил, что в большинстве голливудских проектов окончательный монтаж принадлежит именно продюсерам. На сегодняшний день множество крупных проектов заморожено из-за забастовки, подчеркнул он. По его прогнозам, если к забастовке присоединятся режиссеры, конфликт может разрешиться.

Забастовка сценаристов – это очень плохо. Великий Федерико Феллини говорил: «В кино самое главное, во-первых, сценарий, во-вторых, сценарий и в-третьих, сценарий». Без хорошего сценария нет хорошего кино, и в крайних случаях очень хороший режиссер мог снять прекрасное кино по плохому сценарию. Это новость тревожная, остановилось множество дорогих проектов. <...> Сейчас в Америке происходит некая коллективная борьба с тотальной диктатурой продюсеров, и, если к этому еще присоединятся режиссеры, то возможно это господство хоть как-то уменьшится, — считает Шнейдеров.

По его мнению, искусственный интеллект не в состоянии заменить грамотных сценаристов, поскольку в машине нет души. Кинокритик считает, что в конфликте преобладает финансовая сторона, однако его разрешение зависит от масштаба забастовок. Чем закончится конфликт, покажет время, подытожил Шнейдеров.

По американским контрактам продюсерам принадлежит окончательный монтаж, то есть окончательную работу над проектом всегда доделывает продюсер. Известный случай, когда Андрей Кончаловский был уволен из картины, из-за того, что продюсер захотел другого. Я общался с известным продюсером Марком Дэймоном, который продюсировал известную картину Роланда Жоффе, номинанта на Оскар, и спросил у него, что будет, если они разойдутся во мнениях с режиссером. И он с ухмылкой ответил, что будет его убеждать, но, если не договорятся, он найдет нового Жоффе. Вот до такой степени властны продюсеры в Голливуде, — добавил он.

Решение о начале забастовки было принято после шести недель переговоров сценаристов с компаниями Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV. Работники просили о заключении новых соглашений и повышении заработной платы.

По данным CNN, забастовка может длиться в течение нескольких месяцев, как это случилось в 2007 году, когда сценаристы бастовали в течение 100 дней и нанесли отрасли ущерб на сумму $3 млрд. При этом помимо остановки выходов премьер телешоу, забастовка сценаристов отразится на работе по выходу новых сериалов и фильмов.

По словам представителей индустрии, даже в самих студиях признают, что сценаристы получают недостаточно денег за свою работу.