Составлен список артистов, пропавших с Первого канала после начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Познер

После начала спецоперации некоторые российские артисты пропали с телевидения, в частности с Первого канала. Какие подробности известны?

Какие шоу перестали выходить на Первом канале после начала СВО

Журналист Владимир Познер вел авторскую программу «Познер» на Первом канале. Она пропала из сетки вещания в конце февраля прошлого года. В марте 2022-го Познер заявил, что передача не выходит, поскольку с начала спецоперации Первый канал стал информационным каналом. Телеведущий отметил, что проект вернется в эфир после окончания СВО из-за «позиции руководства».

Ходили слухи о том, что оставшийся без работы Познер уехал из РФ. Известно, что у журналиста помимо российского есть гражданство Америки и Франции. Где конкретно сейчас находится телеведущий, неизвестно — его видели в США, Франции и Италии. При этом в июне он прилетал в Москву. Вероятно, Познер на данный момент не привязан к конкретному месту жительства. При этом он продолжает творческую деятельность.

В феврале 2022 года из эфира также убрали ток-шоу «Пусть говорят», которое вел Дмитрий Борисов. В мае 2022-го стало известно о возвращении программы на Первый канал. Шоу начало выходить по субботам, но в начале 2023 года показ вновь прекратился. По информации в Сети, «Пусть говорят» не вернется эфир, но не исключаются периодические выходы в виде специальных выпусков. При этом Борисов вновь появится на Первом канале — с конца сентября возобновится показ передачи «Эксклюзив».

Телеведущий и актер Иван Ургант в день начала спецоперации разместил в соцсетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестала выходить в эфир его передача «Вечерний Ургант». Официальных сообщений об увольнении телеведущего с Первого канала не было, но в эфир он так и не вернулся, несмотря на то что федеральные каналы возобновили трансляцию развлекательного контента.

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) лишился места ведущего шоу «Сегодня вечером» на Первом канале после начала спецоперации. Его место занял артист балета Николай Цискаридзе. Сам Галкин уехал из страны после начала СВО, осудив действия российских властей. В сентябре 2022 года Минюст РФ признал его иноагентом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Максим Галкин

Телеведущий Дмитрий Нагиев после начала СВО отказался вести проекты на федеральных каналах. В сентябре 2022 года в эфир Первого канала вернулся проект «Голос 60+», ведущей которого стала Лариса Гузеева. Место ведущего шоу «Голос» и «Голос.Дети» заняла Яна Чурикова. По словам генерального продюсера телеканала Юрия Аксюты, Нагиев устал и решил взять отпуск.

В соцсетях актер сообщил, что также отказался от предложения вести «Премию МУЗ-ТВ» в 2023 году. После ухода с телевидения он не уезжал из России. Нагиев продолжает сниматься в кино и играть в театре.

Ксения Собчак связала уход артиста с телевидения со спецоперацией. По ее словам, работа на Первом канале несет определенный риск введения западных санкций, как следствие — арест счетов за границей и запрет въезда в ряд стран.

Кто еще из звезд пропал с телевидения после начала СВО

Александр Гуревич, который до февраля 2022 года оставался бессменным ведущим программы «Сто к одному», уволился с ВГТРК после начала спецоперации. За последние полтора года он ни разу не появлялся на мероприятиях и не давал комментариев прессе.

Композитор Игорь Крутой за все время СВО не дал ни одного публичного комментария на тему спецоперации на Украине. Он также не был замечен на светских мероприятиях. Созданный им конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который проводился ежегодно в Юрмале и Сочи (с 2015 года), был отменен в 2022 году. Семья музыканта много лет живет в США.

Народный артист России Валерий Леонтьев не появлялся на публике и не давал интервью с февраля прошлого года. Друзья певца рассказали, что он перебрался в Майами, где около 20 лет живет его супруга Людмила Исакович.

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