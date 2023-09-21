Составлен список артистов, которые стали иноагентами после начала СВО

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Земфира

После начала спецоперации на Украине ряд российских артистов были включены Министерством юстиции РФ в список иностранных агентов. Кто из актеров, музыкантов и телеведущих попал в реестр?

Кто из артистов попал в реестр иноагентов

Певицу Земфиру признали иноагентом в феврале текущего года. Артистка пыталась добиться снятия этого статуса, однако Замоскворецкий районный суд Москвы отклонил ее иск. В Минюсте пояснили, что поводом для внесения исполнительницы в реестр послужило иностранное финансирование.

«Рамазанова открыто выступала в поддержку Украины, осуществляя концертную деятельность в недружественных странах с призывами против спецоперации, получала поддержку от иностранных источников», — говорится на сайте ведомства.

За взаимодействие с иностранными структурами в марте в реестр иностранных агентов был внесен лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский.

Певец Егор Бортник, более известный как Лева из Би-2, был признан иностранным агентом в мае из-за «готовности сотрудничать с иностранными источниками» и заявлений о поддержке Украины.

В июне музыканта и лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова включили в перечень иноагентов. В качестве обоснования Минюст заявил, что артист проводил концерты, деньги от которых направлялись на помощь Украине.

В сентябре 2022 года лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич был признан иностранным агентом в России. Замоскворецкий суд Москвы отказался оспаривать решение ведомства. Причиной внесения в реестр музыканта стали его высказывания, отождествляющие РФ и нацистскую Германию.

Режиссер и продюсер фильма «Девятая рота» Александр Роднянский был признан иноагентом в РФ в октябре 2022 года. Минюст установил, что артист получал финансирование от Украины.

Министерство юстиции также включило в список иноагентов солиста группы Little Big Илью Прусикина, певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова), рэпера Noize MC и его коллег Оксимирона (Мирон Федоров), Алишера Моргенштерна и Face (Иван Дремин). По словам ведомства, все попавшие в реестр выступали против спецоперации на Украине.

Актер Артур Смольянинов в январе 2023 года был признан иноагентом, а в мае 2023 года Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов. Также артист был оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Кто из телеведущих и шоуменов попал в список иноагентов

В сентябре 2022 года Минюст РФ заявил, что юморист Максим Галкин, телеведущий Михаил Шац и его супруга Татьяна Лазарева получали финансирование от Украины и включил их в реестр иностранных агентов.

Комик Семен Слепаков пополнил перечень иноагентов в апреле 2023 года. В ведомстве отметили, что он получал поддержку из-за рубежа и «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом». Основатель юмористического шоу Stand Up Руслан Белый за то, что «принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», был внесен в реестр иностранных агентов в России в сентябре 2023 года.

Кто из артистов просил признать себя иноагентом

Народная артистка СССР Алла Пугачева заявила, что солидарна с позицией супруга Максима Галкина, критикующего спецоперацию на Украине, и попросила признать ее иноагентом.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни», — сказала она.

Солистка группы Little Big Софья Таюрская после того, как ее возлюбленного Прусикина внесли в реестр иноагентов, заявила, что ей близка позиция Аллы Пугачевой.

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