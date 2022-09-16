Максим Галкин включен в реестр физлиц-иноагентов

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Максим Галкин

Минюст РФ признал комика и шоумена Максима Галкина иноагентом, информация об этом появилась на сайте ведомства. В графе «иностранное финансирование» у телеведущего указана Украина.

Согласно информации на портале Минюста, Галкин занимается политической деятельностью.

Галкин не раз выступал с критикой России. Юморист даже заговорил на латышском языке на одном из концертов в Латвии, опасаясь, что на него могут завести в России уголовное дело. О своём возвращении на родину артист не говорит, хотя и не собирается продавать особняк в подмосковной деревне Грязь.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни одного антироссийского заявления от супруги Галкина, певицы Аллы Пугачевой. При этом он подчеркнул, что о ее муже он того же сказать не может и России «с ним явно не по пути». Представитель Кремля также отметил, что у Пугачевой и президента России Владимира Путина нормальные отношения, они знакомы и не раз встречались.

Ранее Максим Галкин на своем концерте в Латвии обсмеял полученные им в России награды, полученные за творческую и общественную деятельность. На выступлении в рыбацком посёлке Роя комик коснулся темы награждений. Муж Пугачёвой заявил, что никогда не одобрял получение артистами званий и премий.