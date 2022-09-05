Песков рассказал о «плохих заявлениях» Максима Галкина Песков признал, что не слышал антироссийских заявлений от Пугачевой

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Галкин и Алла Пугачёва

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не слышал ни однго антироссийского заявления от Аллаы Пугачевой. При этом он подчеркнул, что о ее супруге Максиме Галкине он того же сказать не может.

Я не слышал ни одного (антироссийского) заявления от Пугачевой, а ее супруг Галкин делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути, — сказал Песков.

Он также отметил, что у Пугачевой и Путина нормальные отношения, они знакомы и не раз встречались.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил молчание Пугачёвой на фоне громких заявлений её супруга Галкина о событиях на Украине. По мнению продюсера, это объясняется жизненным опытом, мудростью и хитростью певицы в желании переждать время.

Также сообщалось, что Максим Галкин, гастролирующий по Европе, вышел на сцену в Польше в жёлто-синем костюме. В Польше у него намечены несколько выступлений, на одном из которых он показал, что занимает позицию Украины.