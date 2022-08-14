«Это раболепство»: Галкин обсмеял полученные им в России награды Галкин назвал «раболепством» получение артистами госнаград в России

Фото: maxgalkinru/instagram.com

Максим Галкин на своём концерте в Латвии обсмеял полученные им в России награды, полученные за творческую и общественную деятельность. На выступлении в рыбацком посёлке Роя комик коснулся темы награждений. Фрагмент выступления опубликовал Telegram-канал «Абзац».

Муж Пугачёвой заявил, что никогда не одобрял получение артистами званий и премий. Это, считает артист, обрекает на зависимость от стороны, выдавшей награды.

Я искренне считал, что в России после перестройки, после начала 90-х это раболепство в людях по отношению к власти как-то вытравится. Но нет, не вытравливается вообще, причём это алогично. Я никогда не любил все эти награды, не хотел примазываться к власти <...>. Юморист не должен иметь такое реноме, — выдал супруг народной артистки СССР.

Галкин в 2004 году был удостоен медали «За веру и добро», в 2006 году получил Орден Дружбы. За деятельность по обеспечению интенсивного развития Кемеровской области артиста наградили Орденом Почёта Кузбасса. В 2017 году артист стал лауреатом премии «ТЭФИ» в номинации «Ведущий развлекательной программы» за шоу «Лучше всех!».

Ранее на этом же концерте Максим Галкин неожиданно рассыпался в благодарностях латышским зрителям. Видео с выступления он опубликовал в соцсетях.