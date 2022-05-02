Цискаридзе заменит Галкина в эфире программы «Сегодня вечером»

Балетмейстер Николай Цискаридзе заменит телеведущего Максима Галкина в программе «Сегодня вечером», об этом Цискаридзе сообщил в своём Telegram-канале, выложив анонс шоу. Передача должна выйти на «Первом канале» 7 мая в 21:35 мск

«Сегодня вечером» мы вспоминаем любимые песни из великих фильмов о войне, — сообщил Цискаридзе.

Народный артист России Филипп Киркоров ранее прокомментировал высказывания главы российского телеканала RT Маргариты Симоньян в адрес шоумена Максима Галкина. В эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» она заявила, что считает Галкина, который в феврале этого года покинул страну с супругой Аллой Пугачёвой и двумя детьми, геем. По мнению медиаменеджера, он прикрывается браком с певицей «ради обогащения». Киркоров в видеообращении призвал Симоньян не распространять слухи и сплетни о других людях.

По информации СМИ, после отъезда из России Алла Пугачёва и Максим Галкин с детьми поселились на роскошной вилле в Израиле площадью 650 квадратных метров в небольшом городке Кесарии, где проживают пять тысяч человек. Сообщалось, что вилла находится в собственности у певицы, но она категорически опровергла это утверждение.

Ранее стало известно, когда Пугачёва вернётся в Россию. Примадонна пообещала сделать это осенью 2022 года.