Составлен список уехавших артистов, готовых отказаться от званий и наград

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Чулпан Хаматова

Актриса Алена Яковлева раскритиковала уехавших из России коллег, которые умаляют ценность государственных наград, сообщает KP.RU. Кто из знаменитостей заявил о готовности отказаться от званий?

Яковлева считает, что актеры и музыканты лукавят, когда говорят об отсутствии ценности званий и наград, полученных в РФ.

«Мне не нравится, когда обнуляют звание народного артиста. Мол, зачем это нужно? Но если ты называешь звание пережитком советского прошлого, зачем его получал? Вероятно, это давало какие-то дивиденды. Теперь же в угоду другой конъюнктуре говоришь, что звание тебе не нужно», — сказала она.

Кто из артистов готов отказаться от званий

Актриса Чулпан Хаматова после эмиграции в Ригу заявила, что к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Она сообщила, что ее часто пытались представить к госнаградам в России, однако она отказывалась от почестей.

«Честно говоря, к званию народной артистки никогда серьезно не относилась. Это какая-то бредятина, какой-то советский пережиток. Если отнимут, я отдам. Даже не знаю, что оно дает. Меня любят представлять „народная артистка России“, но я всегда запрещаю это говорить и прошу убирать», — сказала Хаматова.

Музыкант Юрий Шевчук заявил, что никогда не покинет Россию, «даже если его начнут отсюда выпинывать», но он в любой момент готов отказаться от своих государственных наград.

«Готов вернуть все свои госнаграды хоть сейчас, но не готов отказаться от своей гражданской позиции. Для меня Родина — это не наше правительство. Родина моя — это хорошие простые люди, деревья», — сказал он NEWS.ru.

Актрису Лию Ахеджакову после поддержки Украины призвали лишить звания народной артистки России. В ответ звезда советского кино заявила, что может отказаться от всех государственных наград и премий. По ее словам, даже будучи «не народной», она может гастролировать по США, Германии, Израилю и Прибалтике, выступая перед русскоговорящими зрителями.

Кто из уехавших артистов не готов отказаться от званий

Актер Анатолий Белый в эфире Radio Golos Berlina заявил, что не намерен отказываться от звания народного артиста России, которое он получил в 2006 году.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Анатолий Белый

«Не буду кривить душой — когда присвоили звание, мне было приятно, потому что это оценка моей честной работы. Я не перечеркиваю прошлое, не собираюсь отказываться от звания. Если отберут, то, пожалуйста, — отбирайте. Но это мое призвание», — отметил артист.

Оперная певица Анна Нетребко после начала спецоперации на Украине сообщила, что связывает свое будущее с Европой, и уточнила, что является налоговым резидентом Австрии. Однако позднее артистка в интервью австрийскому изданию Zeit призналась, что сделала заявление под давлением. По словам исполнительницы, она по-прежнему считает себя русской, несмотря на то что живет за границей.

«Я получила две награды, которые очень престижны в нашей стране (народная артистка РФ и лауреат Госпремии РФ. — NEWS.ru) и которыми я очень горжусь. Путин лично вручил мне обе», — сказала Нетребко.

Что говорят о поведении уехавших артистов их коллеги

Актриса и телеведущая Алла Довлатова в интервью NEWS.ru заявила, что покинувшие страну знаменитости «любили деньги, но не Родину».

«Там была любовь к деньгам, там была любовь к себе, там была любовь к славе. Только любви к Родине там не было», — сказала она.

Член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Роман Терюшков считает, что если покинувшие Россию после начала СВО и критиковавшие власть артисты захотят вернуться на родину, они должны сначала "отсидеть в тюрьме".

«Не надо просить их каяться, вернуться. Пусть они сначала отсидят, а потом возвращаются. Только так нужно учить их», — считает парламентарий.

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