Стало известно, на какие средства Леонтьев живет в Майами Друзья Леонтьева рассказали, что певец продолжил выступать на корпоративах в Москве

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Валерий Леонтьев

Певец Валерий Леонтьев сейчас живет в Майами на своей вилле, но продолжает инкогнито приезжать в Москву, где выступает на корпоративах. Друзья артиста рассказали KP.RU, что Леонтьев отказался от участия в музыкальных премиях и концертной деятельности из-за проблем со здоровьем. По их словам, певец полтора года назад перенес операцию глаз, а позже тяжелую операцию ног.

Леонтьев улетел в Америку, в Майами, где у него есть недвижимость. Там более 20 лет живет его супруга Людмила Исакович. От телевизионных съемок Валера тоже отказывается, говорит, здоровье не позволяет участвовать в телепроектах. Но на прошлой неделе он инкогнито приезжал в Москву, выступал на корпоративе, — отмечают друзья.

Промоутер Сергей Лавров уточняет, что за корпоратив в Москве Леонтьев может получить от 2,5 млн рублей, в то время как концерт приносит ему доход в размере одного млн рублей. Кроме того, концертная деятельность отнимает больше сил. Лавров добавил, что во время гастролей певец никогда не капризничал, ему была необходима только хорошая гостиница с заклеенными черным окнами, чтобы после неудачной пластики глаз певец мог спать, и теплая машина.

Жена Леонтьева Людмила Исакович открыла в Майами свой бизнес. Она стала владелицей гостиницы и парикмахерской для собак. Сейчас Исакович работает с питомцами премиальных клиентов и даже выезжает к ним на дом. Еще одним источником доходов супругов стала вилла в Испании недалеко от города Аликанте, которую Леонтьев приобрел после продажи дома в подмосковной Валентиновке. Жена артиста сдала испанскую виллу в аренду.

Коллеги Леонтьева рассказали, что свои накопления певец хранит в различных банках, а проценты с вкладов позволяют певцу делать длительные паузы в гастрольной деятельности. Часть средств Леонтьев вложил в коллекцию бриллиантов.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура РФ рассмотрит вопрос о том, чтобы лишить певицу Софию Ротару недвижимости в Москве и Ялте из-за ее позиции против СВО на Украине. С такой инициативой выступила общественная организация «Ветераны России».