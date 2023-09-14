Уход с ТВ, смена имиджа: куда пропал шоумен Иван Ургант после начала СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иван Ургант

Шоумен Иван Ургант впервые за полтора года принял участие в съемках полнометражного фильма в России, сыграв главного героя в дебютной картине журналиста Николая Солодникова. Какая роль досталась артисту, почему сменил имидж и чем занимался после начала СВО?

Почему Иван Ургант сменил внешность

Артист длительное время выкладывал в социальных сетях фотографии, на которых запечатлен с усами и бородой. Последний такой кадр появился в аккаунте Урганта 12 сентября. Снимок был сделан в Санкт-Петербурге на балконе музея «Полторы комнаты», который посвящен жизни и творчеству поэта Иосифа Бродского.

Поддерживать такой внешний вид телеведущему приходилось из-за съемок в фильме. После окончания работы над проектом Иван Ургант кардинально сменил имидж. В четверг, 14 сентября, он опубликовал новое фото, на котором предстал без бороды и с уложенными волосами.

Что известно о новых съемках Урганта в России

Telegram-канал «Сеанс» сообщил, что Иван Ургант получил главную роль в фильме. На настоящий момент съемки картины полностью окончены. Авторы проекта не сообщают его название и сроки выхода.

«Съемки проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге. Название картины и ее сюжет пока держатся в секрете. Предполагаемая дата релиза будет объявлена позднее», — говорится в сообщении.

Картина снималась при поддержке фонда народного артиста России Александра Сокурова «Пример интонации», специализирующегося на кинодебютах.

«Съемки действительно завершили. Дебют Николая Солодникова, первая драматическая роль Ивана Урганта», — заявил ТАСС директор фонда Николай Янкин.

Автором фильма стал Николай Солодников. Он известен YouTube-проектом «ещенепознер», в ходе которого проводил беседы с различными деятелями культуры, политиками, режиссерами и музыкантами. Супругу журналиста, автора YouTube-канала «Скажи Гордеевой» Катерину Гордееву в сентябре 2022 года Минюст РФ внес в список иноагентов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ведущие Гарик Мартиросян (слева) и Иван Ургант на XXVI церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон»

Почему Иван Ургант пропал с ТВ

Артист в день начала спецоперации на Украине разместил у себя в социальных сетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестала выходить в эфир его передача «Вечерний Ургант». Официальных сообщений об увольнении телеведущего с Первого канала не было, однако в эфир он так и не вернулся, несмотря на то, что федеральные каналы возобновили трансляцию развлекательного контента.

Иван Ургант перестал появляться и на светских мероприятиях. Летом 2022 года его впервые не позвали вести фестиваль «Алые паруса» и музыкальную премию «Золотой граммофон». В январе 2023 года с показа был снят телеспектакль «Происшествие в стране Мульти-Пульти» с участием артиста.

Чем занимался Ургант после начала СВО

Телеведущий активизировал музыкальную деятельность под псевдонимом Гриши Урганта. Он выступал на корпоративах, а на своем YouTube-канале начал публиковать каверы и клипы. В июне текущего года артист стал ведущим вебинара перед курсом блогера Аяза Шабутдинова «Как открыть бизнес с нуля».

Иван Ургант не покидал Россию на длительный срок после начала спецоперации, но выезжал за ее пределы, в частности по работе. В конце августа телеведущий провел рок-фестиваль Family Rock Fest в Казахстане. В мероприятии приняли участие ранее осудившие проведение спецоперации на Украине исполнители, в том числе солисты групп «Сплин», ДДТ и «Мумий Тролль».

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