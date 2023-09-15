Составлен список российских артистов, которые пропали после начала СВО

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певец Валерий Леонтьев

Некоторые российские артисты после начала СВО никак не комментировали действия Москвы, но перестали появляться на публике, выступать на сцене или участвовать в съемках. О ком идет речь?

Кто из артистов пропал после начала СВО

Народный артист России Александр Филиппенко после начала спецоперации перестал выходить на сцену театра им. Моссовета. Около года ничего не было известно о его жизни и деятельности, пока дочь актера Александра не рассказала, что отец обосновался в Вильнюсе из-за своей гражданской позиции.

Эстрадный певец Валерий Леонтьев ни разу не появился на публике и не дал ни одного интервью с февраля 2022 года. Друзья артиста рассказали, что он перебрался в Майами, где около 20 лет живет его супруга Людмила Исакович.

Композитор Игорь Крутой за все время СВО не дал ни одного публичного комментария на тему спецоперации на Украине. Он не был замечен на светских мероприятиях. Созданный им конкурс молодых исполнителей «Новая волна», который проводился ежегодно в Юрмале и Сочи (с 2015 года), был отменен в 2022 году. Семья Крутого уже много лет проживает в США.

Режиссер Тимур Бекмамбетов, снявший семь частей «Елок», продолжение «Иронии судьбы», фильм «Девятаев» и многие другие картины, прекратил свою деятельность после начала спецоперации. За ним за последние полтора года не числится ни одного нового проекта. Известно лишь, что в декабре 2022 года он продал свою киностудию в России.

Певец, рок-музыкант Никита Пресняков до начала спецоперации активно принимал участие в таких российских телепроектах, как «Ледниковый период» и «Маска», и развивал деятельность своей группы MULTIVERSE. После объявления СВО артист перестал появляться на публичных мероприятиях, затем стало известно о его отъезде в США.

Александр Гуревич, который до февраля 2022 года оставался бессменным ведущим программы «Сто к одному», уволился с ВГТРК после начала спецоперации на Украине. За последние полтора года он ни разу не появился на публичных мероприятиях и не дал ни одного комментария прессе.

Актер Данила Козловский пропал с экранов в марте текущего года. До этого артист активно выступал на сцене Малого драматического театра Европы, но решил уйти в отпуск после того, как глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин обратился в МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить высказывания артиста по статье о дискредитации армии и призывах к экстремистской деятельности. Козловский обещал вернуться в 2024 году.

Кто из артистов до сих пор не высказался о спецоперации

Телеведущая Регина Тодоренко, несмотря на украинские корни, активно продолжает развивать свою телевизионную карьеру в России после начала спецоперации. Она отказывается комментировать политические темы, потому что боится, что это может сказаться на ее браке с российским певцом Владом Топаловым.

Певица Лолита Милявская призналась, что намеренно не комментирует СВО. Артистка заявила, что у нее есть родственники на Украине и она переживает, что ее заявления могут отразиться на их жизни.

Исполнительница Анну Asti родилась на Украине, но карьеру построила в российском шоу-бизнесе. После начала спецоперации она продолжает записывать русскоязычные хиты, возглавлять местные чарты и собирать награды на музыкальных премиях в РФ.

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