Козловского заподозрили в финансировании ВСУ SHOT: глава ФПБК Бородин потребовал проверить Козловского на предмет финансирования ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данила Козловский

Telegram-канал SHOT сообщает, что глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием проверить актера Данилу Козловского на предмет финансирования ВСУ. По информации канала, Бородин отметил, что артист дружит с продюсером и режиссером Александром Роднянским (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В России он заочно приговорен к уголовному сроку по делу о фейках. Сам глава ФПБК эту информацию не подтверждал.

По данным SHOT, Бородин в своем обращении заявил, что Роднянский помогал Козловскому продюсировать его собственный фильм «Чернобыль», а потому актер может быть причастен к финансированию украинской армии.

Ранее Бородин уже требовал провести проверку в отношении Козловского по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ. Его насторожили публичные высказывания артиста о военной операции на Украине и призывы выходить на митинги.

После этого Козловский рассказал, что отменены очередные показы спектаклей с его участием в Малом драматическом театре — Театре Европы Санкт-Петербурга. В связи с этим он решил уйти в отпуск до конца года.