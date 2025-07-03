Эти коктейли любят все: 15 хитов барного меню, которые легко сделать дома

Эти коктейли любят все: 15 хитов барного меню, которые легко сделать дома

Ищете идеальный коктейль? Вот 15 напитков, проверенных временем и вкусами миллионов. От классики до пляжных миксов — выбирайте на свой вкус!

«Мохито»

Ром, мята, лайм, сахар и содовая — классика, которая никогда не выйдет из моды. Легкий и освежающий. Слегка раздавите мяту с сахаром и лаймом, добавьте ром и лед, долейте содовой — и готово.

«Маргарита»

Текила, лаймовый сок и апельсиновый ликер — взрыв вкуса в соленой оправе. Смешайте все в шейкере со льдом, процедите в бокал с соленой кромкой.

«Пина колада»

Сладкий микс ананаса, кокоса и рома. В блендере взбейте ром, кокосовое молоко и ананасовый сок со льдом до пены. Лето в бокале!

15 хитов барного меню, которые легко сделать дома Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Кровавая Мэри»

Водка, томатный сок, специи — так готовится эта легенда баров. В стакане соедините водку, сок, каплю соуса табаско и вустерского соуса, добавьте соль, перец, лимон — как следует все размешайте, а в конце украсьте сельдереем.

«Негрони»

Горько, стильно, по-итальянски. Соедините в равных долях кампари, джин и сладкий вермут, добавьте лед, как следует перемешайте. Финальный штрих — цедра цитрусовых.

«Космополитен»

Клюквенный сок, лайм, водка и апельсиновый ликер. Взбейте все в шейкере со льдом и процедите в охлажденный коктейльный бокал.

«Дайкири»

Легкий в приготовлении, но мощный по вкусу и крепости микс из рома, лайма и сахара. В шейкере взболтайте светлый ром, сок лайма и сироп и налейте в низкий бокал.

Какие коктейли приготовить дома Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Олд фешен»

Бурбон, сахарный песок, биттер и апельсин — для тех, кто любит горчинку. Пропитайте кубик сахара биттером, положите в стакан, закиньте туда же лед, влейте бурбон, украсьте цедрой апельсина и вишней.

«Текила санрайз»

Разноцветный шедевр. Сначала налейте в бокал текилу с соком апельсина, следом аккуратно влейте гренадин, гранатовый сироп, — он осядет на дно, создавая эффект рассвета.

«Куба либре»

Ром, кола и лайм. В высокий бокал налейте ром, сок лайма, добавьте лед и долейте колой. Очень легко и всегда к месту.

«Виски сауэр»

Виски, лимонный сок и сахарный сироп. Взболтайте все в шейкере (можно с белком для пены), процедите в бокал со льдом. Бархатный вкус с приятной кислинкой.

Как приготовить дома «Маргариту», «Пина коладу» и другие коктейли Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Лонг Айленд Айс Ти»

Коктейль из водки, рома, джина, текилы, трипл-сека, лимонного сока и колы подойдет для тех, кто любит покрепче. Смешайте все в большом бокале со льдом и наслаждайтесь мощным вкусом.

«Крестный отец»

Для тех, кто не хочет заморачиваться. Достаточно соединить виски и амаретто в бокале со льдом. Напиток для тех, кто знает толк в атмосфере. Отлично подойдет для просмотра детективного кино.

«Белый русский»

Этот напиток по вкусу напоминает десерт. В стакан со льдом налейте водку, кофейный ликер, сверху — немного сливок. Не перемешивайте — получится красивый слоистый эффект.

«Апероль шприц»

Смешайте апероль и просекко в пропорции 3:2, добавьте газировку и лед. Украсьте долькой апельсина. Лето в каждом глотке.

Совет: если делаете коктейли дома — инвестируйте в хороший шейкер, он отвечает за половину вкуса.

И помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

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