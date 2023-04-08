Данилу Козловского заподозрили в дискредитации российской армии Генпрокуратуру попросили проверить Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Данила Козловский

В Генеральную прокуратуру РФ поступила просьба проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации Вооруженых сил РФ. Соответствующее обращение направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Его насторожили пуличные высказывания актера о специальной военной операции на Украине и призывы выходить на митинги. Копия послания на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова оказалась в распоряжении ТАСС.

Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями <...> заслуженного артиста РФ Козловского Данилы Валерьевича, осуждающего специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины и даже переехавшего в США, чтобы дистанцироваться от России, — говорится в письме.

Автор послания отмечает, что в своем Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Козловский осуждает решение проблем на Украине «боевыми операциями» и при этом утверждает, что не следил за происходящим на Донбассе в течение восьми лет. Также утверждается, что в одном из интервью актер призывал россиян выходить на акции протеста. В письме отмечается, что после начала СВО Козловский уехал в США, однако теперь планирует вернуться в Россию ради участия в спектаклях в Москве и Санкт-Петербурге.

По мнению Бородина, действия актера содержат признаки статьи о дискредитации использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан.

Сам Козловский никак не комментировал ситуацию.

Ранее Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певицу Диану Арбенину после высказываний о специальной военной операции. По его мнению, слова лидера группы «Ночные снайперы» дискредитируют Вооруженные силы России.

Кроме того, ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что прокуратура Москвы проверит певца Валерия Меладзе на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины. По словам собеседника агентства, поручение поступило от Генеральной прокуратуры.