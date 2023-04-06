Диану Арбенину заподозрили в дискредитации армии России Глава ФБПК попросил Генпрокуратуру проверить Диану Арбенину по статье о дискредитации ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диана Арбенина

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру проверить певицу Диану Арбенину после высказываний о специальной военной операции, сообщает ТАСС. По его мнению, слова лидера группы «Ночные снайперы» дискредитируют Вооруженные силы России.

Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями российского музыканта, поэтессы, певицы, лидера рок-группы «Ночные снайперы» Дианы Сергеевны Арбениной, которая неоднократно критиковала принятые государственными органами и президентом РФ решения и политику в отношении специальной военной операции, проводимой РФ на территории Украины, — говорится в обращении.

Бородин напомнил, что в 2014 году после вхождения Крыма в состав России Арбенина на концерте в Киеве попросила прощения у украинских коллег и выразила солидарность с гражданами страны.

5 апреля концерт Арбениной в Чебоксарах отменили, также в феврале не состоялось выступление в Улан-Удэ. СМИ писали, что концерт отменили из-за позиции солистки «Ночных снайперов» по Крыму и спецоперации на Украине.