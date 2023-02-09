В Улан-Удэ отменили концерт «Ночных снайперов»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер группы «Ночные снайперы» певица Диана Арбенина

В Улан-Удэ отменили концерт группы «Ночные снайперы», передает РИА Новости. Он должен был состояться 21 февраля в Club 69. По данным местных СМИ, отмена мероприятия связана с позицией солистки «Ночных снайперов» Дианы Арбениной относительно Крыма и СВО.

На сайте оператора «Сибкассы» появилась пометка, что мероприятие отменено. Кроме того, информация о концерте исчезла из раздела «Афиша» на сайте группы.

Секретарь группы Госдумы по расследованию антироссийской деятельности Дмитрий Кузнецов ранее попросил отменить выступление рок-группы «Сплин» на фестивале «Музыка с сильным характером» в Москве. Кузнецов призвал к таким действиям из-за недавних негативных заявлений группы о спецоперации, чтобы «не вызвать отрицательные настроения в обществе и не осложнять социальную обстановку».

Ранее группа «ДДТ» перенесла февральские концерты в трех российских городах «по не зависящим от группы и организаторов причинам» на неопределенный срок. На сайте музыкального коллектива опубликовали объявление, в котором говорится о переносе выступлений в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге.