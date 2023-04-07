Меладзе проверят на предмет финансирования ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Меладзе

Московская прокуратура проверит певца Валерия Меладзе на предмет финансирования ВСУ, сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Соответствующее поручение ведомству поступило от Генеральной прокуратуры.

В настоящее время прокуратуре Москвы поручено проведение проверки в отношении Меладзе В. Ш. на предмет оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины, — сообщил инсайдер.

Ранее глава общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин просил о проведении проверки генпрокурора Игоря Краснова. По его словам, Меладзе много раз критиковал СВО, а также произнес проукраинский лозунг во время корпоратива в ОАЭ.

Концерты артиста уже отменили в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, Барнауле, Кемерово и Ростове-на-Дону.

В начале января в Сети появилось видео, на котором Меладзе шепотом отвечает на проукраинский лозунг по просьбе фаната на корпоративе в Дубае. Ответ не слышен, поскольку Меладзе убрал микрофон в сторону, но фанат выразил певцу одобрение и назвал его «красавчиком». Певец после скандала заявил в соцсетях, что «никого не хочет и не может ненавидеть».

Ранее появились сообщения о том, что Меладзе грозит признание иноагентом. По данным Telegram-каналов, соответствующее заявление направлено в Генпрокуратуру России главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией.