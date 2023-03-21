SHOT: Меладзе могут признать иноагентом

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Валерий Меладзе

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в Минюсте сообщил, что певца Валерия Меладзе в ближайшие дни могут признать иностранным агентом. По информации канала, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин отправил заявление в Генеральную прокуратуру.

SHOT сообщает, что основанием для подобного решения могло стать скандальное выступление Меладзе на корпоративе в Дубае в начале 2023 года.

В начале января в Сети появилось видео, на котором Меладзе шепотом отвечает на проукраинский лозунг по просьбе фаната. Ответ не слышен, поскольку Меладзе убрал микрофон в сторону, но фанат выразил певцу одобрение и назвал его «красавчиком». Певец после скандала заявил в соцсетях, что «никого не хочет и не может ненавидеть».

Первый замглавы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой направил обращение генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой дать правовую оценку действиям Меладзе. В обращении депутат заявил, что артист «славил националистическими лозунгами Украину, критиковал руководство Российской Федерации».