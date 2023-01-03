«Не могу и не хочу никого ненавидеть»: Меладзе об украинском лозунге Меладзе заявил, что страдает из-за конфликта на Украине

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Валерий Меладзе

Певец Валерий Меладзе впервые отреагировал на скандал, возникший после того, как он ответил на проукраинское приветствие на концерте в Дубае. В Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) артист написал, что «никого не хочет и не может ненавидеть». Он подчеркнул, что ему дороги оба народа, сражающиеся на поле боя, и оттого он уже 10 месяцев испытывает боль. Певец выразил надежду, что в скором времени «антагонизм прекратится», а он ради этого готов «отдать все силы».

Люди, я хочу чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу с ощущением тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мной народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы, — написал Меладзе.

Менее чем за час публикация набрала более 20 тысяч лайков. Комментарии под ней певец отключил.

Накануне в Сети появилось видео, на котором певец Валерий Меладзе шепотом отвечает на проукраинский лозунг по просьбе фаната. Ответ артиста не слышен, поскольку он убрал микрофон в сторону, но фанат выразил певцу одобрение и назвал его «красавчиком».

Поступок Меладзе возмутил российских политиков. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишить его всех имеющихся званий, а сенатор Елена Афанасьева — российского гражданства. Юрист Александр Хаминский заявил, что артисту с большой долей вероятности грозит признание иноагентом, если экспертиза видео подтвердит, что он произнес именно националистический лозунг.