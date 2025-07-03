Лучшее, что может стать с кабачками: фаршируем их творогом и зеленью

Лучшее, что может стать с кабачками: фаршируем их творогом и зеленью

Кабачки, фаршированные творогом, — это легкое, но сытное блюдо, которое идеально подойдет для диетического ужина или полезного перекуса. Для приготовления понадобятся 2 молодых кабачка, 200 граммов нежирного творога, 1 яйцо, пара столовых ложек сметаны, зелень (подойдут укроп и петрушка), соль и перец по вкусу.

Приступаем к приготовлению. Кабачки разрежьте вдоль, удалите сердцевину ложкой, оставив стенки толщиной около 1 см. Мякоть мелко нарежьте и смешайте с творогом, яйцом, сметаной и зеленью. Посолите, поперчите. Полученной начинкой заполните кабачки, выложите их на противень, застеленный пергаментом. Запекайте при 180 градусах около получаса до золотистости. Подавайте со свежей зеленью и сметаной.

Этот рецепт отличается низкой калорийностью, высоким содержанием белка и нежным вкусом. Блюдо можно дополнить чесноком или сыром для более насыщенного вкуса. Идеально сочетается с овощным салатом!

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