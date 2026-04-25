Вместо чипсов делаю сырные крекеры — вкуснее магазинных и готовятся за 20 минут

Когда хочется похрустеть, но без лишней химии из пачек, эти сырные крекеры выручают лучше всего. Готовятся быстро, продукты самые простые, а по вкусу — намного интереснее привычных чипсов.

Получается идеально: тонкие, румяные, с ярким сырным вкусом и легкой солоноватой ноткой. Хрустят приятно, а внутри остаются чуть нежными — остановиться сложно. Отлично подходят и к фильму, и на стол к закускам.

Для приготовления вам понадобится: мука — 120 г, сливочное масло — 100 г, сыр твердый — 100 г, желток — 1 шт., соль — 1 ч. л., кетчуп — 40–50 г (по желанию для подачи). В миске соедините муку, холодное сливочное масло, соль и желток, разотрите руками в крошку.

Добавьте натертый сыр, замесите мягкое тесто, заверните в пленку и уберите в холодильник на 20–30 минут. Затем раскатайте тонкий пласт, нарежьте на треугольники или любые формы, сделайте небольшие проколы вилкой.

Выпекайте при 200 °C около 10 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть — крекеры станут еще более хрустящими.

