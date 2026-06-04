Беру литр кефира и щепотку соли — наутро подаю домашний сыр: вкуснее феты и без химии

Беру литр кефира и щепотку соли — и через 12 часов получаю нежный сыр без возни. Получается обалденная вкуснятина: мягкий, сливочный, с лёгкой кислинкой, напоминающий брынзу или фету, — вкуснее магазинной в разы и без консервантов.

Для приготовления вам понадобится: 1 литр кефира (3,2% жирности или выше), 0,5–1 чайная ложка соли (по вкусу), марля или хлопковая ткань. Кефир перелейте в кастрюлю, добавьте соль, перемешайте. Поставьте на медленный огонь и нагревайте, постоянно помешивая, не доводя до кипения. Через 5–7 минут кефир начнет сворачиваться — появятся хлопья сыворотки.

Как только масса разделится на белую творожистую часть и прозрачную желтоватую сыворотку, снимите с огня. Откиньте содержимое на дуршлаг, выстеленный марлей в 2–3 слоя. Дайте сыворотке стечь (около 1–2 часов). Затем соберите края марли, завяжите и подвесьте для дальнейшего стекания ещё на 2–3 часа. Готовый сыр посолите по вкусу, сформируйте брусок и уберите в холодильник. Наутро нежная фета готова!

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже попробовала этот домашний сыр из кефира. Даже те, кто никогда не делал сыр, справились с первого раза. Кстати, вместо обычной соли можно добавить сушеные травы — получится сыр с прованскими нотками. Находка, а не рецепт!