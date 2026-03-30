Чипсы без вреда: готовим яблочные кружочки с корицей в аэрогриле

Аэрогриль способен не только жарить и запекать, но и создавать удивительные снеки, которые невозможно отличить от магазинных, разве что они в сто раз полезнее. Яблочные чипсы — идеальный пример. В духовке они готовятся больше часа, рискуя подгореть или остаться сыроватыми. А в аэрогриле процесс занимает от силы 15 минут, и результат всегда предсказуем: тонкие ломтики превращаются в хрустящие, ароматные кружочки, которые тают во рту. Это отличный способ утилизировать урожай яблок или просто порадовать детей полезным лакомством.

Возьмите 2 крупных кисло-сладких яблока, лучше всего сорта семеренко или гренни смит. Они должны быть плотными, чтобы ломтики не разваливались. Тщательно вымойте фрукты, удалите сердцевину специальным приспособлением или острым ножом. Нарежьте яблоки кружками толщиной около 2-3 мм — не толще, иначе они не захрустят. В миске смешайте 1 чайную ложку корицы и 1 столовую ложку сахарной пудры, если хотите сладкий вариант, или просто корицу для легкой пряности.

Разогрейте аэрогриль до 180 градусов. Выложите яблочные кружки на решетку или в корзину в один слой, слегка присыпьте коричной смесью. Готовьте 10 минут, затем переверните каждый кружок и готовьте еще 5-7 минут. Внимательно следите за процессом в конце — чипсы быстро переходят от золотистого состояния к коричневому. Готовые яблочные чипсы снимите с решетки и дайте им полностью остыть на ровной поверхности. Только остыв они станут по-настоящему хрустящими.

Хранить такие чипсы лучше в герметичном контейнере, но обычно они исчезают так быстро, что вопрос хранения не возникает. Их можно подавать как десерт к чаю, добавлять в утреннюю кашу или просто грызть перед телевизором вместо вредных магазинных снеков. Аэрогриль превратил обычные яблоки в изысканное лакомство, на которое ушло меньше сил, чем на поход в магазин.

Совет: экспериментируйте не только с яблоками, но и с грушами, бананами, даже с тонко нарезанным бататом. Для более насыщенного вкуса можно перед готовкой сбрызнуть ломтики лимонным соком — это сохранит цвет и добавит свежести. И помните, что чипсы продолжают подсыхать после выключения, поэтому лучше немного недодержать, чем передержать.

Пищевая ценность на порцию (из расчета на 2 порции): Калорийность: 95 ккал. Белки: 1 г, Жиры: 0 г, Углеводы: 24 г.

