Ностальгический завтрак: детсадовский омлет по ГОСТу из духовки за 30 минут

Воспоминания о детсадовском омлете у многих вызывают ностальгический трепет: высокий, пористый, нежный, с оранжевой корочкой и молочным вкусом. Дома такой фокус удается редко — омлет либо опадает, либо превращается в резиновую подошву. Секрет того самого омлета кроется не только в пропорциях, но и в тепловой обработке, которая была доступна только на огромных промышленных противнях.

Для начала забудьте про сковороду. Нам понадобится духовка и небольшая форма для запекания с высокими бортами, либо керамическая, либо стеклянная, либо металлическая с антипригарным покрытием. Разогрейте духовку до 200 градусов. В глубокой миске смешайте четыре яйца и двести миллилитров молока. Важно: молоко должно быть жирным, не менее 3,2 процента, и обязательно холодным. Не взбивайте смесь миксером, а лишь слегка размешайте венчиком до однородности, чтобы не насыщать ее лишним воздухом. Именно это позволит омлету подняться равномерно, а не схлопнуться через минуту после выключения.

Посолите по вкусу и добавьте маленький кусочек сливочного масла, растопленный и остуженный, — он придаст корочке тот самый аппетитный глянец и сливочный аромат. Вылейте смесь в форму, предварительно смазанную сливочным маслом. Уровень жидкости не должен превышать двух третей высоты формы, так как омлет сильно поднимется. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте двадцать пять-тридцать минут. Первые пятнадцать минут ни в коем случае не открывайте дверцу — омлет может осесть от перепада температур.

Готовность проверяйте легким покачиванием формы: серединка должна быть плотной, не жидкой, но и не сухой. Верх зарумянится, появится аппетитная корочка. Выключите духовку и оставьте омлет внутри еще на пять-семь минут с приоткрытой дверцей — это убережет его от резкого падения. Подавайте горячим, нарезав на порционные куски прямо в форме, полив растопленным сливочным маслом и посыпав свежей зеленью.

Совет шеф-повара: Чтобы омлет получился особенно высоким и пористым, добавьте в смесь столовую ложку манной крупы, предварительно замоченной в молоке на полчаса. Крупа впитает лишнюю влагу и создаст структуру, а на вкусе это скажется только положительно.

Пищевая ценность на порцию (из расчета на 4 яйца, 2 порции): Калорийность: 210 ккал на порцию. Белки: 12 г, Жиры: 16 г, Углеводы: 4 г.

