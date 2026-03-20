Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 14:17

Ностальгический завтрак: детсадовский омлет по ГОСТу из духовки за 30 минут

Ностальгический завтрак: детсадовский омлет по ГОСТу из духовки за 30 минут Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Воспоминания о детсадовском омлете у многих вызывают ностальгический трепет: высокий, пористый, нежный, с оранжевой корочкой и молочным вкусом. Дома такой фокус удается редко — омлет либо опадает, либо превращается в резиновую подошву. Секрет того самого омлета кроется не только в пропорциях, но и в тепловой обработке, которая была доступна только на огромных промышленных противнях.

Для начала забудьте про сковороду. Нам понадобится духовка и небольшая форма для запекания с высокими бортами, либо керамическая, либо стеклянная, либо металлическая с антипригарным покрытием. Разогрейте духовку до 200 градусов. В глубокой миске смешайте четыре яйца и двести миллилитров молока. Важно: молоко должно быть жирным, не менее 3,2 процента, и обязательно холодным. Не взбивайте смесь миксером, а лишь слегка размешайте венчиком до однородности, чтобы не насыщать ее лишним воздухом. Именно это позволит омлету подняться равномерно, а не схлопнуться через минуту после выключения.

Посолите по вкусу и добавьте маленький кусочек сливочного масла, растопленный и остуженный, — он придаст корочке тот самый аппетитный глянец и сливочный аромат. Вылейте смесь в форму, предварительно смазанную сливочным маслом. Уровень жидкости не должен превышать двух третей высоты формы, так как омлет сильно поднимется. Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте двадцать пять-тридцать минут. Первые пятнадцать минут ни в коем случае не открывайте дверцу — омлет может осесть от перепада температур.

Готовность проверяйте легким покачиванием формы: серединка должна быть плотной, не жидкой, но и не сухой. Верх зарумянится, появится аппетитная корочка. Выключите духовку и оставьте омлет внутри еще на пять-семь минут с приоткрытой дверцей — это убережет его от резкого падения. Подавайте горячим, нарезав на порционные куски прямо в форме, полив растопленным сливочным маслом и посыпав свежей зеленью.

  • Совет шеф-повара: Чтобы омлет получился особенно высоким и пористым, добавьте в смесь столовую ложку манной крупы, предварительно замоченной в молоке на полчаса. Крупа впитает лишнюю влагу и создаст структуру, а на вкусе это скажется только положительно.

  • Пищевая ценность на порцию (из расчета на 4 яйца, 2 порции): Калорийность: 210 ккал на порцию. Белки: 12 г, Жиры: 16 г, Углеводы: 4 г.

Ранее мы рассказали о том, как приготовить шоколадное суфле, которое получается у всех с первого раза

простые рецепты
быстрые рецепты
рецепт
омлет
ГОСТ
СССР
Оксана Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичам рассказали, когда в столице полностью сойдет снег
Муж Ивлеевой влез в долги на 570 тыс. рублей из-за яиц и стройки
Российская бортпроводница разбила нос во время рейса из Коломбо в Москву
Военкор узнал о переброске элиты ВСУ к границе России
Что известно о последних днях жизни и смерти Филарета
Любивший деньги начальник колонии сам оказался за решеткой
Над Брянской областью сбили дрон самолетного типа
Специальный сервис поможет россиянам оценить готовность к домашним питомцам
Стало известно, как снижение ключевой ставки отразится на инфляции
Экс-тренер «Зенита» объяснил, почему команда не может забить с игры
Врач дала советы, как завершить пост без стресса для организма
Украинские дипломаты с легкой руки превратили Италию в «Ресбублику»
Мощное землетрясение произошло у берегов тихоокеанского государства
«А у нас есть Выборг!»: Милонов предложил отменить туры за границу
В РПЦ назвали ключевую причину раскола православия на Украине
Моряки атакованного газовоза «Арктик Метагаз» вернулись домой в Мурманск
Премьер Польши заявил об отсутствии «плана Б» по кредиту Евросоюза Украине
Центробанк заметил замедление экономической активности в России
Стало известно, где похоронят Галину Мшанскую
В Минздраве Подмосковья объяснили, как работают вертолеты экстренной помощи
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.