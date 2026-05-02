День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 03:32

Москвичей предупредили о новой схеме мошенников через чаты

Мошенники начали использовать чаты «Мосэнергосбыта» для доступа к «Госуслугам»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Аферисты начали использовать имя «Мосэнергосбыта» для создания фейковых чатов в мессенджерах, передает РИА Новости. Целью злоумышленников является получение доступа к аккаунтам пользователей на портале госуслуг.

Злоумышленники от имени «Мосэнергосбыта» добавляют жителей Москвы в чаты с предложением перерасчета коммунальных платежей. Они сообщают, что данные по платежам якобы будут автоматически перенесены с портала госуслуг, после чего предлагают перейти в бот и подтвердить номер телефона.

Далее, по информации источника, пользователям предлагают получить «уникальный ключ» и отправить его в чат для завершения процедуры. В случае передачи кода мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы на портале госуслуг.

Ранее москвичей предупредили, что им стоит опасаться мошенников, прикидывающихся сотрудниками коммунальных служб. Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что настоящие работники ЖКХ не приходят к жителям с внезапными проверками.

Общество
мошенники
москвичи
мосэнергосбыт
чаты
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.