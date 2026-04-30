Кабачки вместо теста: хрустящие пирожки с грибной начинкой — влюбитесь в цукини сразу же

Хрустящие пирожки из кабачков с грибной начинкой — это гениальный способ приготовить вкусный перекус без муки и теста. Вы влюбитесь в кабачки с этим рецептом.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится: 2 молодых кабачка, 300 г шампиньонов, 1 луковица, 2 яйца, 100 г твердого сыра, соль, перец, растительное масло.

Способ приготовления

Кабачки нарежьте тонкими слайсами (2–3 мм) вдоль, выложите на противень, застеленный пергаментом, слегка посолите. Запекайте в разогретой до 180 °C духовке 5–7 минут до мягкости. Грибы и лук мелко нарежьте, обжарьте до готовности, посолите, поперчите. Смешайте грибы с одним яйцом и тертым сыром.

На каждый слайс кабачка выложите ложку начинки, сверните треугольником. Взбейте второе яйцо. Обмакните треугольники в яйцо. Обжарьте на разогретой сковороде с маслом с двух сторон до золотистой корочки.

Ранее стало известно, как приготовить картофельный гратен с яйцами — 10 минут в духовке.