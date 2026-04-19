Из остатков вареной картошки готовлю на завтрак картофельный гратен с яйцами: 10 минут в духовке

Из остатков вареной картошки готовлю на завтрак картофельный гратен с яйцами: 10 минут в духовке

Картофельный гратен с яйцами — это гениальный завтрак, который готовится за 10 минут, и вам не придется выкидывать остатки продуктов.

Нежные кружочки картофеля, залитые взбитыми яйцами с пряными специями, запекаются до золотистой корочки, превращаясь в сытное и аппетитное блюдо. Между слоями можно добавить ветчину, сыр, помидоры — все, что найдется в холодильнике.

Для приготовления понадобится: 4–5 вареных картофелин, 3 яйца, 100 мл молока, соль, перец, паприка, сушеный чеснок, 50 г твердого сыра (по желанию).

Рецепт: картофель нарежьте кружочками толщиной 0,5 см. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину картофеля, посолите, поперчите. По желанию добавьте начинку. Накройте оставшимся картофелем. Яйца взбейте с молоком, солью, перцем, паприкой и чесноком. Залейте картофель яичной смесью. Посыпьте тертым сыром (если используете). Запекайте в разогретой до 190 °C духовке 10 минут.

Ранее стало известно, как приготовить бутерброды с припеком на завтрак.