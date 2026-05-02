Суд на миллион, давка на концерте, роман с Пересильд: как живет Дмитриенко

Суд на миллион, давка на концерте, роман с Пересильд: как живет Дмитриенко

Певец Ваня Дмитриенко продолжает свою творческую деятельность. Что известно о его романе с актрисой Анной Пересильд и кто подал в суд на исполнителя?

Кто подал в суд на Дмитриенко

Telegram-канал «Звездач» передает, что ООО «Новара» обратилось в суд с иском на 1,2 млн рублей из-за ненадлежащего исполнения обязательств ООО «Тесто» (бизнес Дмитриенко) по договору возмездного оказания услуг. При этом компания оформлена на ресторатора Павла Чеснокова.

Дело уже принято к производству в Арбитражном суде. Оно находится на рассмотрении.

Давка на концерте

На выступлении Дмитриенко в Санкт-Петербурге произошла давка у гардероба, передает 78.ru. Некоторым поклонникам артиста потребовалась медицинская помощь, так как у них ухудшилось самочувствие в данной ситуации.

По словам одной из посетительниц, после завершения концерта люди столкнулись с проблемами при получении одежды из гардероба. Сотрудники не справлялись с большим количеством людей и допускали путаницу с номерками. В холле образовалась большая очередь, и некоторым зрителям пришлось ждать вещи около двух часов.

Поклонница также отметила, что в какой-то момент гардеробщики начали пускать в помещение с вещами не более двух человек. Посетители мероприятия должны были самостоятельно искать свои куртки и пальто.

Что известно о романе Пересильд с Дмитриенко

В марте 2025 года, после выхода клипа Дмитриенко на песню «Цветаева», где снялась актриса Анна Пересильд, появились слухи, что их связывают романтические отношения. Артисты подтвердили свой роман в октябре 2025 года.

В феврале Ваня Дмитриенко рассказал, что уже познакомился с родителями избранницы.

«С Юлей мы вообще в крутых отношениях. Я просто очень долгое время добивался доверия к себе», — поделился он.

Также певец заявил, что его хорошо принял отец Анны Пересильд — Алексей Учитель.

«Он очень уважаемый человек, то есть это Алексей Ефимович, понимаешь? Он серьезный человек и при этом с очень крутым чувством юмора. Не было такого, что я какой-то тест проходил. Я заметил, как он на меня оценивающе посмотрел. Но я не увидел в его глазах какого-то непринятия», — сказал он на YouTube-шоу «Вписка».

Накануне на премьере фильма «Космическая собака Лида» Юлия Пересильд назвала себя тещей во время обсуждения романа своей дочери с Дмитриенко.

