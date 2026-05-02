День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 03:27

В РФ объявили в розыск атаковавших Брянскую область операторов дронов ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России объявлены в международный розыск четыре оператора украинских беспилотников, которых связывают с атаками на Брянскую область, передает РИА Новости. Следствие также указывает, что фигурантам заочно предъявлены обвинения в совершении террористических актов.

В материалах дела приводятся данные следствия о конкретных эпизодах применения БПЛА на территории Брянской области. Уточняется, что в результате одного из инцидентов один человек пострадал, еще один погиб.

Ранее ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района Брянской области с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, беспилотник целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому автомобилю.

До этого Богомаз заявил: над территорией Брянской области силами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. По словам главы области, все цели были успешно поражены, обошлось без жертв.

Общество
Брянская область
ВСУ
розыски
операторы
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В РФ объявили в розыск атаковавших Брянскую область операторов дронов ВСУ
Самое популярное
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю
Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.