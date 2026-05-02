В РФ объявили в розыск атаковавших Брянскую область операторов дронов ВСУ

В России объявлены в международный розыск четыре оператора украинских беспилотников, которых связывают с атаками на Брянскую область, передает РИА Новости. Следствие также указывает, что фигурантам заочно предъявлены обвинения в совершении террористических актов.

В материалах дела приводятся данные следствия о конкретных эпизодах применения БПЛА на территории Брянской области. Уточняется, что в результате одного из инцидентов один человек пострадал, еще один погиб.

Ранее ВСУ атаковали хутор Чаков Погарского района Брянской области с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По его информации, беспилотник целенаправленно ударил по движущемуся гражданскому автомобилю.

До этого Богомаз заявил: над территорией Брянской области силами противовоздушной обороны уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины. По словам главы области, все цели были успешно поражены, обошлось без жертв.