Мешаю кабачок и фарш: готовлю золотистые оладьи «Пара». Вкусная начинка — идут вместо надоевших котлет

Когда обычные котлеты надоели, делаю кабачковые оладьи с куриным фаршем, а потом собираю их «парами» с начинкой — получается уже не просто оладьи, а полноценное блюдо.

Снаружи румяная корочка, внутри — сочная основа, а между ними тянущийся сыр, чеснок и сочный помидор.

Ингредиенты: кабачок — 1 средний, куриный фарш — 250 г, яйцо — 1 шт., мука — 1–2 ст. л., соль и перец — по вкусу, масло — для жарки; для начинки: сыр — 80–100 г, чеснок — 1 зубчик, майонез — 2–3 ст. л., помидор — 1–2 шт.

Кабачок натираю на крупной тёрке и слегка отжимаю сок. Добавляю фарш, яйцо, соль, перец и муку, перемешиваю до густой массы. Жарю оладьи на сковороде до румяной корочки с двух сторон и даю немного остыть.

Для начинки смешиваю тёртый сыр с чесноком и майонезом. На один оладушек намазываю немного этой смеси, сверху кладу кружок помидора, накрываю вторым и слегка прижимаю. Получаются аккуратные «пары» — сытные, сочные и намного интереснее обычных котлет.

Ранее мы делились рецептом пирамидок из баклажан. Идут вместо мяса, вкусные и сытные.